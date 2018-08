Wer in Berlin ein Auto oder Motorrad zulassen möchte, muss sich weiterhin in Geduld üben: Bis zu sechs Wochen muss man auf einen Termin warten. Immerhin: Für Händler geht es schneller, und hin und wieder werden kurzfristig Termine frei. Von Sebastian Schöbel

In Berlin wartet man zurzeit bis zu sechs Wochen, um einen Termin bei der Kfz-Zulassungsstelle zu bekommen. Das geht aus einer parlamentarischen Anfrage der AfD-Fraktion hervor, die dem rbb vorliegt. Händler müssen dagegen "nur" neun bis zehn Arbeitstage warten.

Zwar würden immer wieder kurzfristig Termine frei, die man mit etwas Glück per Internet buchen könne, so die Senatsinnenverwaltung. Allerdings gebe es seit Februar deutlich mehr Zulassungen sowie Personalmangel wegen Krankmeldungen, Elternzeit und interner Schulungen für eine neue Software. In diesem Jahr wurden laut Senat allerdings auch 22 zusätzliche Mitarbeiter für die KFZ-Zulassung eingestellt, 19 weitere hätten einen Vertrag ab 1. August unterschrieben und weitere Ausschreibungen liefen.

Zudem würden auch Nachwuchskräfte und Azubis eingesetzt. Im Juni und Juli seien zudem gut 40 Mitarbeiter auch an vier Samstagen im Büro gewesen, um Rückstände abzuarbeiten.