Neusegler Achim hat seit kurzem eine Lizenz für den Sport. Am und auf dem Müggelsee hat er für den "Sportbootführerschein Binnen" gelernt und die Prüfung erfolgreich gemeistert. Am schwierigsten fand er die Theorie, er musste ordentlich büffeln: "Es gibt eine Vielzahl von theoretischen Begriffen, Ausweichregeln und ähnlichem".

Die Segelschule Müggelsee bietet den Kurs für den "Sportbootführerschein Binnen unter Segel" für 339 Euro an – mit Erfolgsgarantie. Wenn sich ein Schüler besonders schwertut mit der Technik auf dem Wasser oder der Theorie, dann könnte das für die Schule teuer werden. Chris Hufenbach, Mitbetreiber der Schule und selbst Segellehrer, macht sich deswegen aber keine Sorgen. "Wir schicken einen Schüler erst zur Prüfung, wenn wir glauben, dass er sie bestehen kann. Solange bilden wir noch aus. Wir denken eben: Wenn der Schüler noch nicht soweit ist, dann liegt es an uns und nicht am Schüler."

Dass – zumindest manche – Berliner hart am Wind so gut sind, liegt vielleicht auch an der speziellen Wasserlandschaft hier mit den vielen Buchten und den hügeligen Ufern, sagt Chris Hufenbach. "Wir haben ein Binnenrevier. Der Wind ist nicht konstant, man muss ihn suchen, lesen können. Das kann von Vorteil sein – sofern man eine sehr gute Taktikausbildung bekommen hat. Auch bei der augenblicklichen Hitze ist der Wind schwach unterwegs und sehr unbeständig. Um voranzukommen, muss man ihn also genau lesen.