Ist das Kunst oder soll man hier entlang fahren? Ein ungewöhnlicher Radweg sorgt in Berlins gutbürgerlichem Stadtteil Zehlendorf für Rätselraten: Wer den Streifen auf dem Bürgersteig benutzen will, muss im Zickzack fahren. Denn die Markierungen an der Leo-Baeck-Straße sind jeweils in Höhe der Bäume verrückt. "Das war so nicht geplant", sagte die zuständige Bezirksstadträtin Maren Schellenberg am Mittwoch.