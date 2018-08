Vier rbb-Radiosender am Mittwoch schlecht empfangbar

Reparaturarbeiten am Sender Scholzplatz

Vier Radioprogramme des rbb sind am Mittwoch in Berlin vorübergehend nur stark eingeschränkt zu empfangen. Grund sind Reparaturarbeiten am Sendemast Scholzplatz.

Betroffen sind Inforadio, Kulturradio, Radio Berlin 88,8 und COSMO. Die entsprechenden Ukw-Frequenzen werden zwischen 10 und 15 Uhr abgeschaltet.