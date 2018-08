Männer erhalten keinen Zutritt, selbst der Chef nicht: In Berlin-Kreuzberg gibt es jetzt eine Shisha-Bar nur für Frauen. Der Betreiber Muhammad Armih wollte eigenen Angaben zufolge einen Ort für Frauen schaffen, an dem diese sich frei von männlichen Blicken und Sprüchen bewegen können. Auch Lieferanten und der Chef betreten die Räume nicht.

In der türkischen Gemeinde stößt das Konzept auf ein geteiltes Echo. "Frauen sollten das Recht haben, unter sich zu sein, sei es nun eine Shisha-Bar oder in einem Café", sagt Ayse Demir, die Vorstandssprecherin des Türkischen Bundes in Berlin-Brandenburg (TBB). Das Konzept sei aber fragwürdig, da es auf frauenfeindliche Strukturen reagiere, so Demir.