Vier Jahre flog der "Siegerflieger" der Lufthansa nach dem Sieg der Nationalelf bei der WM 2014 mit dem goldenen Schriftzug durch die Welt. Nun ist der Name Geschichte. Die Lufthansa hat einen Monat nach dem Aus der Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Russland den Schriftzug in einer mehrtägigen Aktion entfernt, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.