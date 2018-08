Gewitter? Ja, lokal sind sie aus Sicht der Meteorologen durchaus möglich am Wochenende. Am Sonntag wird es sogar merklich kühler. Doch zu Wochenbeginn droht Berlin und Brandenburg wieder extreme Hitze - und am Mittwoch wohl ein neuer Rekord.

Gewitter und Schauer könnten am Wochenende in Teilen Berlins und Brandenburgs für etwas Abkühlung sorgen. Vor allem am Nachmittag und am Abend seien diese am Samstag lokal durchaus möglich, sagte Meteorologe Christian Schubert vom Wetterdienst Meteogroup am Freitag rbb|24. Wo genau die Schauer niedergehen könnten, lasse sich aber nicht sagen. "Andere Gebiete können auch trocken durch den Tag kommen", sagte Schubert weiter.

Grund für die mögliche Abkühlung ist Schubert zufolge eine "schwache Kaltfront". Bevor die ihre Wirkung zeigt, wird es aber wieder ähnlich heiß wie am Freitag: Der Meteogroup-Experte rechnet für Samstag mit Höchsttemperaturen von 30 Grad im Norden Brandenburgs und 35 Grad im Süden sowie 34 Grad in Berlin. In der Nacht zum Sonntag kühlt sich die Luft mit 15 bis 19 Grad leicht ab.

Am Sonntag bringt der Nordwestwind etwas niedrigere Temperaturen, dann liegen die Spitzenwerte in der Region nur noch bei 24 bis 28 Grad. Das solle man unbedingt nutzen, sagte Schubert. "Wer anstrengende Gartenarbeit zu erledigen hat, sollte sie am Besten auf den Sonntag legen."