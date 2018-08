Wegen des anhaltend guten Sommerwetters verlängern zwei weitere Berliner Freibäder ihre Saison. Das teilten die Berliner Bäderbetriebe am Donnerstag mit.

Das Kindersommerbad Monbijou an der Museumsinsel in Mitte bleibt eine Woche länger auf, also bis einschließlich 9. September. Die Öffnungszeiten sind von 11 bis 19 Uhr.

Das Sommerbad im Kombibad an der Seestraße in Wedding bleibt sogar zwei Wochen länger auf, also bis einschließlich 16. September. Geöffnet ist dienstags bis sonntags 8:00 bis 19:00 Uhr, montags von 10:00 bis 19:00 Uhr.

Zuvor hatten die Bäderbetriebe bereits angekündigt, dass das Freibad am Insulaner am Steglitz länger geöffnet bleibt: Es soll erst am 16. September geschlossen werden, das sind zwei Wochen später als geplant.