Hitze, Wasser und reichlich Sonnenbrand - Regen, Wolken, aber dann: die Sonne

02.08.18 | 09:01 Uhr

Am Morgen teils starke Gewitter, bis in den Mittag hinein Wolken, am Nachmittag dann fast überall in Berlin und Brandenburg Sonne und an einigen Orten in der Region bis zu 35 Grad. Derzeit sind vor allem die Ärzte besorgt über die Folgen unvorsichtigen Sonnenbadens.

Kurze und auch nur örtlich niedergehende Regenschauer lindern am Donnerstag die Hitze kaum. Nach einer weiteren Tropennacht rechnen die Meteorologen erneut mit Höchsttemperaturen von örtlich um die 35 Grad bei allerdings vormittags oft bedecktem Himmel. Für einige Teile Brandenburgs sind Hitzegewitter angekündigt.

Am Morgen zum Teil Unwetter mit starkem Regen

"Örtlich ging hier heute schon ordentlich die Post ab", sagte Meteogroup-Meteorologe Ronny Büttner am Donnerstagmorgen. So seien an einzelnen Standorten innerhalb weniger Stunden mehr als 100 Liter Regen niedergegangen, etwa an einigen Stellen zwischen Kyritz und Rathenow. "Teilweise sorgte das sicher für einige vollgelaufene Keller." Der Schwerpunkt lag hier im Nordwesten Brandenburgs. Der Berliner Raum wurde verschont.



Bis in den Nachmittag sollten diese Unwetter, entstanden durch eine sogenannte stationäre Luftmassengrenze, abgezogen sein. Und auch im Nordosten zeigt sich dann etwa am Nachmittag auch die Sonne.



Warnung vor Verbrennungen durch das Sonnenbaden

Schwüle und bedeckter Himmel - das sind nur mäßige Verlockungen fürs Schwimmen und Sonnenbaden. Die Ärzte des Berliner Unfallkrankenhauses Marzahn allerdings sind darüber erleichtert, denn aktuell müssen sie verstärkt schwere Sonnenbrände behandeln. "Da geht es nicht mehr um Hautrötungen. Das sind Verbrennungen zweiten Grades samt Blasenbildung", sagte ein Sprecherin am Donnerstag. Die Klinik ist auf Brandverletzungen spezialisiert. Betroffen von diesen Verbrennungen beim Sonnenbaden seien alle Altersgruppen - von Kindern ohne ausreichenden Sonnenschutz bis hin zu Senioren, die manchmal erschöpft in der Sonne eingeschlafen sind.



Bei einer Blasenbildung der Haut nach einem Tag in der Sonne sollte auf jeden Fall ein Arzt aufgesucht werden, raten die Spezialisten. In diesem heißen Sommer kämen die Verletzungen durch die Sonne häufiger vor als früher. Unterschätzt würde dabei manchmal auch die stärkere Lichtreflexion am oder im Wasser - die Sonnenbrandgefahr ist dann noch größer.

