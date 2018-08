KarMa Rangsdorf Dienstag, 07.08.2018 | 11:34 Uhr

Wann werden unsere lobbygesteuerten Politikermarionetten eigentlich mal wach? Wer beschützt uns eigentlich vor den ganzen übermüdeten und rasenden, zumeist osteuropäischen, LKW? Kein Tag an dem es keinen LKW-Unfall im Berliner Raum gibt. In Baustellen nötigen und bedrohen die LKW PKW die sich an die Regeln halten, Geschwindigkeiten von >90 km/h sind bei vielen LKW mittlerweile die Regel. Eine effektive Überwachung findet nicht statt, kostet ja Geld und wenns elektronisch gemacht wird kommt gleich wieder der Datenschutzbeauftragte. Und Güterfernverkehr auf die Schiene geht ja mal gar nicht. Na ja, gab wahrscheinlich noch nicht genug Tote, denn präventiv passiert in Deutschland ja eh nix.

Ich hoffe nur das es den unschuldigen Opfern des Unfalls bald wieder besser geht!