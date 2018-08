Mit dem Trecker in die Großstadt: Der Brandenburger Landwirt Klaus Messinger mäht seit dem frühen Montagmorgen Berlins größte Wiese auf dem Tempelhofer Feld. Mit seinem Mähwerk hat er gegen 5 Uhr begonnen, das Heu auf dem beliebten Freizeitort in Berlin-Tempelhof abzutragen. Der frühe Zeitpunkt wurde gewählt, um Verkehrsprobleme in Berlin durch seine große Mähmaschine zu vermeiden, hieß es vorab.

Insgesamt rund 120 Hektar Wiesenflächen muss der Landwirt in zwei Abschnitten abfahren. "Wenn wir den ersten Schnitt fertig haben, wird das Heu gewendet. Ich hoffe, dass wir bei gutem Wetter das Heu zum Ende der Woche in Heuballen eingedreht kriegen", sagte Messinger rbb|24 am Montagmorgen.