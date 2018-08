Nachdem am Wochenende ein schwer verletzter 19-Jähriger auf dem Berliner Teufelsberg gefunden wurde, vermeldet die Polizei einen Fahndungserfolg. Am Montagabend wurde am Flughafen Tegel ein 17-Jähriger festgenommen, als dieser offenbar versucht hatte auszureisen. Bei der Ausweiskontrolle sei der Jugendliche aufgrund einer bestehenden Fahndung aufgefallen, hieß es in einer Mitteilung.