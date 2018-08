Es sei der erste Nachwuchs von Mayang zusammen mit dem zehnjährigen Sumatra-Tiger Harfan. Die beiden stammen aus indonesischen Zoos und leben seit Ende 2013 in Berlin.

Knuffiger Nachwuchs im Tierpark Berlin-Friedrichsfelde: Am 4. August sind dort vier seltene Sumatra-Tiger zur Welt gekommen. Die siebenjährige Tiger-Mutter Mayang habe zwei weibliche und zwei männliche Jungtiere geworfen, teilte der Tierpark am Freitag mit.

Die aktuell kaninchengroßen Tigerbabys wachsen derzeit noch in der Wurfhöhle heran. Sumatra-Tiger zählen laut Tierpark zu den am stärksten vom Aussterben bedrohten Großkatzen der Welt. In den Regenwäldern Sumatras lebten heute nur noch 350 bis 450 Exemplare. Sie sind die kleinste noch existente Tiger-Unterart. Besonders seien ihr intensiv gefärbtes Fell und der dichte, markante Backenbart.