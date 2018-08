In der Gedenkstätte Zuchthaus des Menschenrechtszentrums Cottbus wird in Zukunft eine in der DDR als "Tigerkäfig" bekannte Haftzelle gezeigt. Nach mehrmonatigen Bauarbeiten soll die authentisch rekonstruierte Zelle am 21. August präsentiert werden. Zu der öffentlichen Präsentation sollen auch drei ehemalige Häftlinge von ihren Erlebnissen im Arrest berichten, gab das Menschenrechtszentrum am Freitag bekannt.

Die Inhaftierung in einem "Tigerkäfig", einer Zelle mit zusätzlichem Gitter vor der Innenseite der Tür, sei eine der Disziplinarmaßnahmen im Cottbusser Strafvollzug gewesen, hieß es.