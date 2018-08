Hans Freitag, 03.08.2018 | 18:05 Uhr

Hallo Redaktion,

die Angaben sind unpräzise.

1. "Die Einfahrt am Weidenweg in östlicher Richtung ist gesperrt." In östlicher Richtung dürfen in den Weidenweg schon immer nur die Straßenbahnen rein.

2. "… ist der Kreisverkehr zudem unterbrochen." Was heißt das denn? Kann man da jetzt durch oder nicht? Denn mit "Kreisverkehr" meinen Sie ja doch die Verkehrsführung am Bersarinplatz. Das wäre ja ne wichtige Info, denn wenn es da unterbrochen ist, kommt man ja auch nicht runter zum Frankfurter Tor. Oder? Im Übrigen ist das da kein Kreisverkehr im Sinne der StVO, denn dann müsste bei Einfahrt in den Kreisel ja der Verkehr im Kreisel abgewartet werden. Zudem ständen dann da auch diese blauen Gebotszeichen mit den kreiselnden Pfeilen drinnen.