Trinkwasserversorgung in Wittstock/Dosse eingeschränkt

In Wittstock/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) kommt es von diesem Montag an zu kurzen Einschränkungen bei der Trinkwasserversorgung der Haushalte.



Der Wasser- und Abwasserverband muss Leitungen spülen, um die Qualität des Wassers sicherzustellen. Die Rohrspülungen dienen dazu, Rohrablagerungen, die sich gelöst haben, zu beseitigen. Sie sollen bis Freitag kommender Woche (17. August 2018) abgeschlossen sein. In den betroffenen Bereichen wird kurzzeitig kein Wasser aus dem Hahn fließen. Auch eine Trübung ist möglich.