Der Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan wird zu einem Großeinsatz für die Berliner Sicherheitsbehörden. "Das werden schwierige Tage, die uns an die Grenzen unserer Kapazitäten bringen werden", sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Dienstag. Der Besuch ist für den 28. und 29. September geplant.

Geisel erinnerte daran, dass sich unmittelbar an den Besuch die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit anschließen, die in diesem Jahr Berlin ausrichtet. "Wir gehen davon aus, dass die Bereitschaftspolizei an diesen Tagen kaum aus den Stiefeln kommen wird." Er habe eine Urlaubssperre ausgesprochen, die Berliner Polizei werde zudem von Kollegen aus anderen Bundesländern unterstützt.