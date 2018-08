Im November wurde in Berlin ein junger Mann bei einem Raubüberfall erstochen. Der mutmaßliche Haupttäter hätte mehrmals abgeschoben werden sollen. Die Ausweisung scheiterte aber immer wieder. Der Prozess gegen seine Komplizien steht nun vor dem Abschluss.

Neun Monate nach dem tödlichen Raubüberfall auf einen Spätkauf in Berlin-Wilmersdorf soll am Dienstag das Urteil gesprochen werden. Vor dem Landgericht müssen sich seit Anfang Juli ein junger Mann und zwei junge Frauen verantworten. Zwei weitere Verdächtige sind flüchtig, sie sollen sich ins Ausland abgesetzt haben.

Bei dem Überfall sollen die Angeklagten versucht haben, der Betreiberin eines Spätkaufs in der Bundesallee die Tageseinnahmen zu stehlen, als sie gerade auf dem Nachhauseweg war. Die Frau rief ihren Sohn zur Hilfe, der daraufhin herbeieilte. Einer der beiden mutmaßlichen Haupttäter habe den Sohn nach einer Rangelei von hinten durch einen Stich in den Hals umgebracht, so die Staatsanwaltschaft.