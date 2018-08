Sex-Spielzeug sorgt für Sperrung am Flughafen

Verzögerungen beim Check-In in Schönefeld

Am Flughafen Schönefeld ist es am Dienstag für einige Stunden zu Verzögerungen im Check-In-Bereich gekommen, weil ein verdächtiger Gegenstand gefunden wurde. Wie die Bundespolizei radioBerlin 88,8 auf Anfrage mitteilte, habe sich der Gegenstand als "Spielzeug für Erwachsene" herausgestellt.



Am Dienstagvormittag waren verdächtige Gegenstände beim Röntgen von Gepäck im Terminal D entdeckt worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Daraufhin wurde der Koffer überprüft und das Sex-Spielzeug entdeckt.

Ein Teilbereich des Flughafens war für eine knappe Stunde abgesperrt. Davon seien auch einige Check-in-Schalter betroffen gewesen, so der Sprecher. Die Sperrung wurde am Mittag wieder aufgehoben. Die Flughafengesellschaft wies Flugreisende darauf hin, dass es auch nach der Aufhebung zu Verzögerungen in der Passagierabfertigung kommen könne.