Lothar Donnerstag, 09.08.2018 | 09:08 Uhr

Was ist daran interessant? Es ist doch längst kein Geheimnis, das in solchen Familien die Taxilizenz weiter gereicht wird. Die sehen sich doch teilweise sowas von ähnlich. Wie so oft habe ich das in der Vergangenheit schon erlebt, steige in ein Taxi und sage die Zieladresse und dann geht das Fragen los und es wird geschaut wo sich die Straße befindet. Heute setze ich mich nur noch in Taxis mit deutschen Fahrerinnen/Fahrern.