Gleich mehrere Waldbrände beschäftigen derzeit die Feuerwehr in Brandenburg. Ein seit Donnerstag wütender Brand bei Treuenbrietzen ( Potsdam-Mittelmark ) konnte bis Samstag unter Kontrolle gebracht werden, aber auch im Landkreis Teltow-Fläming brennt es bei Jüterbog auf munitionsbelasteten Flächen.

Auch die Regionalbahnlinie RB33 ( ODEG ) ist seit Donnerstag unterbrochen. Es besteht Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Buchholz (Zauche) und Luckenwalde. "Teilweise ist aber auch ein Ersatzverkehr nicht möglich, weil die Straßen gesperrt sind", sagte eine Unternehmenssprecherin am Freitag. Zwischen Jüterbog und Luckenwalde können Fahrgäste die Züge der RE3 und RE4 nutzen.

Weil die Busse aus Jüterbog (549) und Niedergörsdorf (949) nicht fahren, durften betroffene Schüler der Treuenbrietzener Gesamtschule am Freitag zu Hause bleiben. Informationen für den Montag kündigte die Stadt Treuenbrietzen auf ihrer Homepage an.

Der Flugverkehr von und nach Berlin ist durch die Waldbrände und den aufsteigenden Rauch nicht beeinträchtigt. Durch die Waldbrände kann es allerdings auch weiter entfernt zu Brandgeruch kommen - selbst in Berlin. Die Behörden bitten die Bürger daher, nur bei begründetem Brandverdacht die Feuerwehr zu rufen . Es wird empfohlen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Anhaltspunkte für eine Gesundheitsgefährdung liegen laut Feuerwehr derzeit aber nicht vor.

Aktuelle Informationen zur Lage in den betroffenen Waldbrandgebieten liefert auch die Polizei Brandenburg auf Twitter.

Hilfsangebote werden unter der Mailadresse hilfsangebote@treuenbrietzen.de und unter der Hotline 033748/74750 koordiniert. Sachspenden, wie z.B. Verpflegung, können am Versorgungsstützpunkt in der Sernowstraße (ehemaliger Einkaufsmarkt am Blumenhaus Altmann) abgegeben werden.



Auf der Homepage von Treuenbrietzen finden sich auch Angaben zu einem Spendenkonto.