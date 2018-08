Der Brand bei Treuenbrietzen wird dabei in die Geschichte eingehen als einer der schlimmsten seit über 40 Jahren. Zudem gab es 2018 mehr Großbrände als je zuvor: Vier Mal brannten mehr als 100 Hektar Land, in drei Fällen sogar deutlich mehr als 200 Hektar.

Demnach gab es in der Vergangenheit zwar Jahre, in denen deutlich mehr Brände ausgebrochen waren. Doch so viel Schaden wie in diesem Jahr hatten die Flammen nur selten angerichtet.

Mit rund 400 Hektar verbranntem Wald ist der Großbrand bei Treuenbrietzen der zweitschlimmste seit 1983. Damals gingen 478 Hektar in Flammen auf.

2018 hat es zudem so oft gebrannt wie seit 2003 nicht mehr: Deutlich über 400 Waldbrände wurden in diesem Jahr bereits gezählt. 2003 waren es 679. Allerdings: Zumindest in dieser Statistik gab es schlimmere Jahre. 1976 brannte es fast 2.300 mal in Brandenburgs Wäldern, so viel wie in keinem anderen Jahr seit Erfassung der Daten. Auch damals war der Sommer außergewöhnlich heiß und trocken.