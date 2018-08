dpa/Christian Pörschmann Audio: Antenne Brandenburg | 27.08.2018 | Torsten Sydow | Bild: dpa/Christian Pörschmann

Waldbrand Treuenbrietzen - Tatortgruppe untersucht mutmaßliche Brandstiftung

27.08.18 | 14:46 Uhr

Mit Hochdruck untersucht eine 20-köpfige Ermittlungsgruppe der Polizei im Wald bei Treuenbrietzen nach Hinweisen auf Brandstiftung. Auch Aufnahmen von Wärmebildkameras aus Polizeihubschraubern sollen ausgewertet werden.

Im Kampf gegen den riesigen Waldbrand in Brandenburg haben die Einsatzkräfte am Montag weiter Fortschritte gemacht, aktuell konzentrieren sich die Feuerwehren auf das Löschen von Glutnestern. Derweil ermitteln Kriminalisten mit Hochdruck wegen möglicher Brandstiftung. 20 Mitarbeiter umfasst die Ermittlungsgruppe. Sie sucht Beweise dafür, dass der Brand im Waldgebiet unweit von Treuenbrietzen, südlich von Potsdam, absichtlich am vergangenen Donnerstag gelegt worden ist.

Verdächtiges Indiz: Das Feuer bricht an drei Stellen gleichzeitig aus

Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) hatte bereits mehrfach den Verdacht geäußert, es könne sich um Brandstiftung handeln: Das Feuer sei an mehreren Stellen gleichzeitig ausgebrochen - das lasse die Vermutung zu, dass das Feuer gelegt wurde. Am Samstag sprach der Innenminister von "weiteren Hinweisen". Einzelheiten nannte er nicht.



Eine Tatortgruppe untersuche nun den Waldboden an jenen Stellen, an denen das Feuer zuerst festgestellt wurde, sagte Ingo Decker, der Brandenburger Innenministeriumssprecher, dem rbb am Montag. Außerdem werden unter anderem Aufnahmen von Wärmebildkameras aus Polizeihubschraubern ausgewertet.



Die waldreiche Region südwestlich von Berlin zwischen Treuenbrietzen und Jüterbog ist seit Jahrzehnten massiv munitionsbelastet. Gerade auf dem früheren Militärgelände "altes Lager" gab es wiederholt Selbstentzündungen wegen Sommerhitze. Aktuell führe die Polizei in der Region Personen- und Fahrzeugkontrollen durch, auch um Unbefugte fernzuhalten.

Keine Sabotage durch Nägel-Streuung

Decker widersprach Vermutungen, dass die Arbeit der Einsatzkräfte durch das absichtliche Ausstreuen von Nägeln behindert worden sein. Es gebe keine Hinweise auf Sabotage: Am Wochenende waren zwei Reifenpannen an Feuerwehrfahrzeugen festgestellt worden. Vermutlich seien die Wagen über eine Stelle gefahren, auf der sonst immer Osterfeuer abgebrannt würden und hätten sich dort Nägel aus alten Paletten in die Reifen gedrückt, erklärte Kai-Uwe Schwinzert vom Kreis Potsdam-Mittelmark.

Löschhubschrauber haben ihre Flüge beendet

Seit Donnerstag sind etwa 400 Hektar Wald bei Treuenbrietzen verbrannt. Die Fläche sei inzwischen abgelöscht, sagte ein Sprecher des Landkreises Potsdam-Mittelmark am Montag. Glutnester und der heiße Boden bereiteten aber weiter Probleme, es entwickelten sich immer wieder kleinere Flächenfeuer. 240 Helfer von Feuerwehr, Polizei und Hilfsorganisationen sind noch im Einsatz.



Die Löschhubschrauber von Bundespolizei und Bundeswehr haben ihre Flüge inzwischen beendet. Sie werden nicht mehr benötigt. Am Montagmittag soll auch der Räumpanzer der Bundeswehr entlassen werden, der zur Unterstützung Schneisen in den Wald gezogen hatte. Wie lange die Löscharbeit noch dauern wird, ist unklar.

Der Waldbrand südwestlich Berlins war am Donnerstag ausgebrochen und hatte sich schnell auf bis zu 400 Hektar ausgebreitet. Hunderte Einsatzkräfte waren im Einsatz. Rund 500 Menschen aus drei Orten mussten zwischenzeitlich ihre Häuser verlassen. Es sei, so Ministerpräsident Dietmar Woidke im rbb, ein Waldbrand "wie ihn Brandenburg seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hat." Schon jetzt werden die Kosten auf zwei Millionen Euro veranschlagt. Brandenburg will den Kommunen finanziell helfen, hofft aber auch auf Unterstützung vom Bund.