imago/Marius Schwarz Audio: Inforadio | 27.08.2018 | Statement von Andrea Metzler | Bild: imago/Marius Schwarz

Munitionsreste und umfallende Bäume - Landkreis befürchtet Sensationstouristen in Waldbrand-Gebieten

27.08.18 | 11:46 Uhr

Die Waldbrände in Treuenbrietzen und Jüterbog hat die Feuerwehr mittlerweile unter Kontrolle. Doch nun droht ein neues Problem: Katastrophentouristen. Der Landkreis warnt dringend vor dem Betreten der Wälder. Denn nicht alle Wege werden überwacht.

Nach dem Waldbrand südöstlich von Berlin befürchtet der Landkreis Sensationstouristen im Einsatzgebiet. "Wir warnen ganz dringend vor dem Betreten der Wälder", sagte die

Sprecherin des Kreises Potsdam-Mittelmark, Andrea Metzler, am Montag. Sie hätten bereits feststellen müssen, dass sich Radfahrer und Fußgänger in Richtung des verbrannten Waldes bewegen.



In den Wäldern gebe es Munitionsreste und Glutnester. Zudem könnten verbrannte Bäume mit geschädigten Wurzeln plötzlich umfallen. Wichtige Straßen sind zwar von der Polizei gesperrt, die vielen kleineren Waldwege könnten aber nicht immer überwacht werden.



Beim Betreten der Wälder bringen Sensationsgierige somit nicht nur sich selbst in Gefahr, sondern letztlich auch wieder Helfer, die diese gegebenenfalls retten müssen.



Unterdessen soll die Zahl der Einsatzkräfte weiter reduziert werden. Am Montagvormittag kämpfen noch rund 240 Helfer gegen Glutnester in dem etwa 400 Hektar großen Brandgebiet, ergänzte Vize-Sprecher Kai-Uwe Schwinzert vor Ort. Die Hubschrauber von Bundeswehr und Bundespolizei seien inzwischen abgezogen worden. Der Räumpanzer der Bundeswehr sollte noch bis Montagmittag Schneisen in den Wald brechen.



Kein Sabotageakt

Am Wochenende waren auch zwei Reifenpannen an Feuerwehrfahrzeugen festgestellt worden. Vermutlich seien die Wagen über eine Stelle gefahren, auf der sonst immer Osterfeuer abgebrannt würden und hätten sich dort Nägel aus alten Paletten in die Reifen gedrückt, sagte Schwinzert. "Das ist kein Sabotageakt", widersprach er Vermutungen, wonach die Nägel absichtlich auf Waldwegen ausgestreut worden sein könnten.

Der Waldbrand bei Treuenbrietzen

Bild: rbb/Antenne Brandenburg Am Donnerstagmittag (23.08.2018) bricht nahe Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark) ein Waldbrand aus. (Aufnahme vom 24.08.)



Bild: dpa/Christoph Soeder Innerhalb weniger Stunden erfasst das Feuer mehrere Hundert Hektar. Am Abend melden die Behörden: rund 400 Hektar brennen.



Bild: Landkreis Teltow-Fläming Riesige Rauchwolken steigen auf, der Qualm ist in den folgenden Tagen selbst im Berliner Norden zu riechen.



Bild: Udo Strauß Feuerschein über dem brennenden Waldstück bei Treuenbrietzen. Der Brandherd liegt auf munitionsbelastetem Gebiet, was die Möglichkeiten der Retter stark einschränkt. Sie können nicht überall löschen, ohne sich in Gefahr zu bringen.

Bild: dpa/Kappeler Feuerwehrleute aus der Region, aber auch Kräfte der Bundeswehr und des Technischen Hilfswerks (THW) kommen zum Einsatz.



Bild: rbb/Lisa Neumeister Drei Dörfer müssen evakuiert werden: Frohnsdorf, Klausdorf und Tiefenbrunnen. Rund 540 Menschen verlassen am Abend des 23. August ihre Häuser.



Bild: rbb Die Flammen reichen teils bis auf 100 Meter an Wohnhäuser heran.

Bild: rbb Die Frohnsdorfer dürfen einen Tag später wieder in ihre Häuser zurückkehren, die anderen Menschen müssen zunächst weiter in Notquartieren ausharren. Obwohl sich die Lage langsam bessert, ist die Rauchbelastung in Tiefenbrunnen und Klausdorf noch zu hoch.



Bild: dpa/Michael Kappeler Die Löscharbeiten laufen auf Hochtouren. Mit schwerem Gerät und unter hohem Risiko arbeiten die Feuerwehrleute im Gefahrengebiet.

Bild: imago/Marius Schwarz Die brennende Fläche ist etwa halb so groß wie die aller Brandflächen in Brandenburg aus diesem Jahr zusammengenommen.



Bild: dpa/Hirschberger Mehrere Retter verletzten sich, unter anderem durch giftige Rauchgase.

Bild: dpa/Pleul Bis zu 600 Rettungskräfte sind gleichzeitig im Einsatz. Hier ruhen sich nach der ersten Brandnacht in Klausdorf zwei erschöpfte Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr nach ihrem Einsatz aus.

Bild: rbb In einigen Arealen brennt ausschließlich der Boden. Aus anderen Gebieten aber meldet die Feuerwehr "Vollbrand" und das bedeutet: Hier brennen auch die Bäume.



Bild: dpa/Kappeler Besonders in den Schonungen erschweren eng stehende Bäume die Löscharbeiten für die Feuerwehr.

Bild: dpa/Pleul Um das Feuer in den Griff zu bekommen, werden zunächst mit Planierraupen Schneisen in den Wald geschoben.

Bild: rbb/Stefanie Brockhausen Später hilft auch die Bundeswehr - mit Löschfahrzeugen und Räumpanzern, die den Löschkräften Wege in den munitionsbelasteten Wald bahnen.



Bild: dpa/Pörschmann Spezialhubschrauber der Bundespolizei holen am Freitag Löschwasser aus nahegelegenen Gewässern.



Bild: dpa/Pörschmann Mit den Hubschraubern helfen die Retter auch, die Häuser der drei vom Brand bedrohten Dörfer zu sichern.



Bild: rbb/Annette Miersch Landwirte schaffen zusätzlich mit Güllewagen Wasser heran.

Bild: rbb/Annette Miersch Durch die lange Trockenheit ist auch aus vielen Gewässern kein Wasser mehr zu holen.



Bild: rbb/Annette Miersch Auch Wasserwerfer der Polizei kommen zum Einsatz.

Bild: dpa/Hirschberger In der Nacht zu Freitag gelingt es den Einsatzkräften bereits, das brennende Areal bei Treuenbrietzen einzudämmen. Am Freitag werden jedoch zwei weitere Brände aus der Nähe von Jüterbog gemeldet.

Bild: twitter/Jan Engelbrecht Am Samstag (25.08.2018) bricht außerdem nördlich von Beelitz-Heilstätten (Potsdam-Mittelmark) ein Waldbrand aus.

Bild: TNN Der neue Brandort liegt nur 900 Meter vom Autobahndreieck Potsdam entfernt.

Bild: TNN Die Einsatzkräfte sind schnell zur Stelle. Mit Streifen aus Löschschaum und Brandschneisen wird das Brandgebiet bei Beelitz gesichert.

Bild: rbb Auch Lösch-Hubschrauber werden kurzfristig nach Beelitz beordert.



Bild: dpa Der Brand bei Beelitz-Heilstätten kann innerhalb weniger Stunden unter Kontrolle gebracht werden.

Bild: dpa/Ralf Hirschberger Und nach zwei Tagen haben die Retter dann auch den Großbrand bei Treuenbrietzen im Griff.



Bild: ZB/Julian Stähle Die Bewohner von Klausdorf und Tiefenbrunnen dürfen am Samstagabend zurückkehren. Die Löscharbeiten werden aber wohl noch einige Tage andauern.

Bild: rbb/Annette Miersch Experten müssen nun die Frage klären, wie der Brand bei Treuenbrietzen ausgebrochen ist - und warum es dann zu weiteren Bränden bei Jüterbog und Beelitz kam.

Bild: dpa/Rochus Görgen Brandenburgs Innenminister Schröter (SPD, links) zufolge gibt es im Fall Treuenbrietzen Hinweise auf Brandstiftung. Brandexperten des Landeskriminalamtes ermitteln.



Sendung: Brandenburg aktuell | 25.08.2018 | 19.30 Uhr



zum Beitrag | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen





























































Sendung: Inforadio, 27.08.2018, 13 Uhr