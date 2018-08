imago/Marius Schwarz Video: rbb|24 | 24.08.2018 | Bild: imago/Marius Schwarz

Anwohner bei Treuenbrietzen evakuiert - "Die Feuerwehrleute schrien: Alle Mann raus!"

24.08.18 | 17:40 Uhr

Den Bewohnern der Orte Tiefenbrunnen, Klausdorf und Frohnsdorf in der Nähe von Treuenbrietzen wird der Donnerstag wohl lange in Erinnerung bleiben: Wegen eines Waldbrands mussten sie überstürzt ihre Häuser verlassen. Mitnehmen konnten sie nur sehr wenig.

Bei Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark) hält ein großer Waldbrand Feuerwehr und andere Einsatzkräfte in Atem. Zwischenzeitlich standen hier auf einer Fläche allein 400 Hektar in Flammen. Weil das Feuer bis auf 100 Meter an Wohnhäuser herangerückt war, wurden am Donnerstagabend drei Ortschaften evakuiert: Die Bewohner von Frohnsdorf, Klausdorf und Tiefenbrunnen mussten ihre Häuser verlassen. 540 Menschen wurden evakuiert.

Evakuierte Anwohner warten im Notquartier in Treuenbrietzen | Bild: rbb-Fernsehen

Die Bewohner von Frohnsdorf durften am Freitagmittag wieder in ihre Häuser zurückkehren - Tiefenbrunnen und Klausdorf sind bislang noch nicht wieder freigegeben. Direkt vom Feuer bedrohnt seien diese Dörfer nicht, erfuhr der rbb am Nachmittag vom Krisenstab in Treuenbrietzen. Doch die Rauchentwicklung sei noch zu stark, um die Bewohner wieder nach Hause zu lassen. Ganz kurz dürfen sie aber unter Polizeibegleitung zu ihren Grundstücken: Tiere versorgen, frische Wäsche holen. Voraussichtlich bis Samstagvormittag werde die Evakuierung der Dörfer noch aufrechterhalten. Schäden seien im Moment nicht erkennbar, beruhigte der Bürgermeister von Treuenbrietzen, Michael Knape, am Freitagmorgen Betroffene. Die Flammen konnte nach Angaben des stellvertretenden Landrats von Potsdam-Mittelmark, Christian Stein, von den anliegenden Dörfern Tiefenbrunnen, Klausdorf und Frohnsdorf ferngehalten werden.

| Bild: rbb/Bing

Der Kater musste zu Hause bleiben

Eine Frau schilderte im Rückblick dem rbb die Evakuierung: "Die Feuerwehr ist wild durchs Dorf gelaufen und hat geschrien: 'Alle Mann raus'!" Eine Frau aus Klausdorf berichtete: "Wir haben mit unserem Enkelkind Abendbrot gegessen." Um 19 Uhr habe es an die Fensterscheibe geklopft. "Die Haustür wird aufgerissen: 'Alle raus!'"

Hilfe-Hotline Diejenigen, die Betroffenen helfen möchten, können sich unter der von der Stadt Treuenbrietzen eingerichteten Nummer 033748/70704 melden - oder unter der Nummer 033748/74750, die der Landkreis Potsdam-Mittelmark bekannt gegeben hat.

Die Behörden forderten auf, nur das Wichtigste wie Papiere und Medikamente mitzunehmen. Eine Frohnsdorferin erinnert sich an die Evakuierung, sie habe "alles eingepackt, was da so ist: Sparbuch, Medikamente - das Wichtigste". Aber: "Meinen Kater musste ich zu Hause lassen." Eine andere Frau hat neben Ausweis und Medikamenten noch ein paar Dinge mitgenommen: "Zu trinken, eine Jacke." Ein Frohnsdorfer kehrte aus dem Urlaub im Harz zurück. Von seiner Tochter habe er von der Evakuierung erfahren. "Im Urlaub hat man keine ruhige Nacht, wenn man ein Grundstück hat", sagte der Mann in der Treuenbrietzender Notunterkunft.

Hotline für Helfer

Die Evakuierten verbrachten die Nacht bei Verwandten, Bekannten oder in der Turnhalle von Treuenbrietzen. Die war zur Notunterkunft umfunktioniert worden. Innerhalb kurzer Zeit fanden sich dort zahlreiche freiwillige Helfer ein, um bei der Organisation der Übernachtung zu helfen. Inzwischen hat die Stadt Treuenbrietzen eine Telefonnummer für diejenigen eingerichtet, die helfen möchten: 033748/70704. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark hat dafür die Nummer 033748/74750 bekannt gegeben.

Rauch zog bis Berlin

Der Waldbrand bei Treuenbrietzen war am Donnerstag ausgebrochen. Inzwischen gibt es zwei weitere Brandherde. Sie liegen im benachbarten Landkreis Teltow-Fläming - zwei und vier Kilometer vom größeren Brandherd in Potsdam-Mittelmark entfernt. Obwohl der Ort des großen Brandes bei Treuenbrietzen 50 Kilometer südwestlich von Berlin liegt, bekamen auch Anwohner der Bundeshauptstadt stärkere Auswirkungen zu spüren. Ganze Straßenzüge waren laut Feuerwehr verraucht. Am Morgen seien weite Teile der Stadt betroffen gewesen, hieß es. Südwestwind hatte die Rauchschwaden in der Nacht nach Berlin hineingetragen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Warnungen und Verhaltensregeln Die Behörden warnen, dass es auch in Bereichen weiter entfernt von den Brandherden zu Ascheniederschlag und Rauchentwicklung kommen kann - im Landkreis Teltow-Fläming, Potsdam-Mittelmark, auch in Potsdam oder Berlin Brandrauch ausbreiten (Stand 24.08.2018, 15.30 Uhr); die Warnung vor Geruchsbelästigung im Bereich Märkisch-Oderland, Oder-Spree und Frankfurt (Oder) wurde am Freitagnachmittag aufgehoben.

Grundsätzlich gelten bei Gefahrenwarnung in solchen Fällen folgende Verhaltensregeln: - Fenster und Türen schließen

- Lüftungs- und Klimaanlagen abschalten

- Rundfunk, Fernsehen und Internet zur Information nutzen

- Auf Lautsprecherdurchsagen achten

- Auf Evakuierung vorbereiten

- Kleidung und wichtige Dokumente/Medikamente bereitlegen

- Haustiere und Nutzvieh in Gebäuden oder Ställen unterbringen

- Nicht unmittelbar in der Nähe zum Einsatzort aufhalten

- Einsatzkräfte nicht behindern

- Notrufnummern 112 und 110 für echte Notrufe freihalten