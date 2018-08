Bild: NonStopNews

Polizei ermittelt zu Brandursache - Feuerwehr löscht Waldbrand auf 20.000 Quadratmetern

06.08.18 | 08:52 Uhr

Tief in den Waldboden ist das Feuer in den Götzer Bergen bei Groß Kreutz (Potsdam-Mittelmark) eingedrungen: In der Nacht zu Montag konnten Einsatzkräfte einen Waldbrand auf einer Fläche von rund 20.000 Quadratmetern löschen. Er richtete großen Schaden an.



Mit Einsatzkräften von zwölf Feuerwehren aus dem Umkreis ist in der Nacht ein Waldbrand in den Götzer Bergen bei Groß Kreutz (Potsdam-Mittelmark) unter Kontrolle gebracht worden. Betroffen war eine Fläche von 20.000 Quadratmetern. Am Montagvormittag sind weiter Einsatzkräfte für Nachlöscharbeiten und zur Kontrolle vor Ort, wie ein Mitarbeiter der Regionalleitstelle der Feuerwehr in Brandenburg an der Havel rbb|24 auf Anfrage mitteilte.

Gemeldet wurde laut Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung über dem hügeligen Waldgebiet am Sonntag gegen kurz nach 19 Uhr. Etwa zwanzig Minuten später begannen die ersten Löscharbeiten, dabei habe die Lage des Brandherdes die Löscharbeiten erschwert. Die Wasserversorgung sei schwierig gewesen, da man das Wasser den Berg hinauf leiten musste. Zu der Zeit sei man noch von einer Ausbreitung von etwa 500 Quadratmetern ausgegangen. Nachdem eine Drohne das betroffene Waldgebiet überflogen habe, sei die Ausbreitung von 20.000 Quadratmetern gemeldet worden. Gegen 21 Uhr sei das Feuer unter Kontrolle gewesen, die Löscharbeiten hielten aber noch viele Stunden an. Zwölf Feuerwehren aus den umliegenden Gebieten waren mit Einsatzkräften vor Ort.

Mehr zum Thema dpa/Andreas Franke Brandenburg ohne eigene Flugzeuge - Wie gut ist die Feuerwehr gegen Waldbrände gewappnet? In Griechenland bedroht ein riesiger Waldbrand die Menschen in der Nähe von Athen. Wind verschärft die Situation. Wie gut ist die Feuerwehr in Brandenburg gegen Großbrände gewappnet? Von Vanessa Klüber

Mit Schaufeln gegen Bodenbrand

Zeitweise seien 80 Einsatzkräfte im Einsatz gewesen, berichtet Kristian Titsch, Gemeindebrandbeister der Feuerwehr Groß Kreutz. Es hätten keine Einsatzfahrzeuge am Berg eingesetzt werden können, daher seien die Wege lang gewesen. Der Einsatz habe den Feuerwehrleuten starke körperliche Anstrengung abverlangt, das habe zum einen an den Temperaturen und zum anderen an der starken Rauchentwicklung gelegen. Die Einsatzkräfte bekämpften den Brand des Waldbodens zum Teil mit Schaufeln und Feuerpatschen, so Titsch. Carsten Uwe Groth von der Feuerwehr Jeserig (Ortsteil von Groß Kreutz) berichtete, dass intensive Löscharbeiten notwendig waren, da das Feuer so tief in den Waldboden vorgedrungen sei. Die Kiefern-Monokultur, trockene Böden und die Wetterbedingungen hätten die Ausbreitung des Feuers begünstigt. Die Polizei ermittelt aktuell zur Brandursache. Gemeindebrandmeister Titsch sagte, das Thema Brandstiftung stehe im Raum, da man entsprechende Anzeichen gefunden habe.

Keine Entwarnung - hohe Waldbrandgefahr im Land

Aufgrund der lange anhaltenden Hitze und Trockenheit besteht hohe Waldbrandgefahr in der Region, Experten erwarten, dass bald wieder die höchste Gefahrenstufe (5) in Brandenburg gelten könnte. Derzeit gilt in den meisten Landkreisen Stufe 3 (mittlere Gefahr) und in zwei Landkreisen (Prignitz und Elbe-Elster), die Behörden weisen immer wieder auch das Rauch- und Feuerverbot hin. Eine achtlos weggeworfene Zigarette kann schlimme Folgen haben.

Immer wieder kommt es zu teils verheerenden Bränden, in diesem Jahr hat es in Brandenburg bereits einige große Flächen- und Waldbrände gegeben. Erst vor rund anderthalb Wochen war an der A9 zwischen Fichtenwalde und dem Dreieck Potsdam ein Waldbrand ausgebrochen, der erst nach mehreren Tagen gelöscht werden konnte. Hunderte Feuerwehrleute waren im Einsatz, ebenso wie Hubschrauber und Wasserwerfer. Gebrannt hatte es auf einer Fläche von 50 Hektar (500.000 Quadratmeter).

Sendung: Brandenburg aktuell, 06.08.2018, 19:30 Uhr