Seit dem späten Mittwochvormittag ist der Waldbrand im Berliner Ortsteil Adlershof (Treptow-Köpenick) gelöscht. Er war am Morgen ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit 18 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort, wie sie via Twitter mitteilte.

Die Löschfahrzeuge mussten nach Angaben der Feuerwehr aus Neukölln und Friedrichshagen anrücken, weil in den eigentlich näherliegenden Feuerwachen in Treptow und Köpenick keine Einsatzwagen verfügbar waren.

Unweit des Planungsamts der Bundeswehr in der Oberspreestraße standen etwa 100 Quadratmeter Wald und Unterholz in Flammen. Zur Brandursache gab es zunächst keine Angaben. Wegen der Löscharbeiten war die Oberspreestraße in Höhe Ostritzer Straße stadtauswärts zeitweise gesperrt.

Wegen der anhaltenden Trockenheit war es in den vergangenen Tagen immer wieder zu teils heftigen Waldbränden in der Region gekommen. Auch mehrere Getreidefelder sind bereits durch Feuer vernichtet worden. Nach örtlichen Niederschlägen am Wochenende sank die Waldbrandgefahr in vielen Teilen Berlins und Brandenburgs. Mit der Hitze, die seit Dienstag das Wetter beherrscht, steigt aber auch die Gefähr für Waldbrände wieder an.