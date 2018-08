Die Feuerwehr bekämpft in Berlin-Köpenick derzeit einen Waldbrand. Wie die Feuerwehr am Freitagmittag über Twitter mitteilte, brennen am Müggelheimer Damm etwa 400 Quadratmeter Waldboden. Es sind demnach 20 Einsatzkräfte vor Ort. Zur Brandursache wurden zunächst keine Angaben gemacht.

In den vergangenen beiden Tagen hatte es bereits Waldbrände an der Oberspreestraße in Adlershof und Niederschöneweide gegeben. Die Feuerwehr weist deshalb erneut darauf hin, dass die Waldbrandgefahr in Berlin und Brandenburg derzeit sehr hoch ist.