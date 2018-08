50 Kilometer südwestlich von Berlin - zwischen Treuenbrietzen und Jüterbog - ist am Donnerstagmittag ein Waldbrand ausgebrochen, der sich im Tagesverlauf immer weiter ausgebreitet hat. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion West rbb|24 am Abend bestätigte, standen entlang der Bundesstraße 102 gegen 21 Uhr bereits 300 Hektar in Flammen.

Die größten in Brand geratenen Areale sind laut Feuerwehr bis zu zwei Kilometer breit und drei Kilometer lang. An manchen Stellen sind die Flammen bis auf 100 Meter an Wohnhäuser herangerückt. Die Rauchsäule über dem Gelände ist kilometerweit zu sehen.

Wie der Waldbrand-Beauftragte des Landes Brandenburg, Raimund Engel, dem rbb am Abend sagte, handelt es sich inzwischen um eine "Großschadenslage". Die Einsatzleitung liege beim Landkreis Potsdam-Mittelmark, das Innenministerium in Potsdam leiste Unterstützung. Die Feuerwehrkräfte kämen nicht nur aus Potsdam-Mittelmark, sondern auch aus Teltow-Fläming und anderen Landkreisen.

Anders als bei vergleichbaren Fällen, brenne nicht nur der Waldboden. In manchen Bereichen seien "Vollfeuer" entstanden, die bis in die Baumkronen vorgedrungen seien. Die aufziehende Gewitterfront mit auffrischendem Wind fache die Flammen immer wieder an. Er hoffe darauf, dass es vielleicht doch noch zu regnen anfange, sagte Engel am Abend in rbb Aktuell. Für die Feuerwehr könne es zunächst nur darum gehen, Sachwerte und Häuser zu schützen.