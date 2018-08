Antenne Brandenburg Video: rbb Spezial | 24.08.2018 | Bild: Antenne Brandenburg

Auch Hubschrauber im Einsatz - Waldbrand bei Treuenbrietzen stark zurückgedrängt

24.08.18 | 10:18 Uhr

Rund 600 Einsatzkräfte versuchen den Waldbrand bei Treuenbrietzen unter Kontrolle zu bringen. Derzeit gibt es noch mehrere größere Brandherde, die Flammen konnten jedoch stark eingedämmt werden. Die Hoffnung ruht auf dem Wetter.

+++ Das Wichtigste in Kürze: +++ Zwischen Treuenbrietzen und Jüterbog ist am Donnerstag ein Waldbrand ausgebrochen, der mittlerweile rund 400 Hektar erfasst hat. +++ Tiefenbrunnen, Klausdorf und Frohnsdorf mussten evakuiert werden. 540 Menschen haben ihre Häuser verlassen. +++ Der Rauch breitet sich bis Potsdam und Berlin aus. Die Behörden empfahlen, Fenster und Türen zu schließen. +++ Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und Bundeswehr sind mit 600 Kräften im Einsatz. Sie werden durch Lösch-Hubschrauber und Wasserwerfer unterstützt. +++ Die Arbeiten werden erschwert, weil das Gelände mit alter Munition belastet ist. Es hat bereits mehrere Explosionen gegeben. +++

Rund 600 Einsatzkräfte haben den großen Waldbrand bei Treuenbrietzen am Freitagmorgen stark eingedämmt. Er habe gesehen, dass bereits viele Bereiche gelöscht werden konnten, es gebe aber weiterhin Glutnester, sagte Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) dem rbb am Einsatzort. Wenn der Wind so bleibe, rechnet Schröter damit, dass es keine weiteren Evakuierungen geben muss. Die Bundeswehr und die Bundespolizei sind mit Hubschraubern im Einsatz, auch Wasserwerfer unterstützen die Löscharbeiten. Die Arbeiten würden noch mehrere Tage dauern, sagte Schröter der Deutschen Presse-Agentur.



Flammen von Tiefenbrunnen, Klausdorf und Frohnsdorf ferngehalten

Am Donnerstag war der Brand ausgebrochen, der sich bis zum Freitagmorgen ausgebreitet hat. Der Bürgermeister von Treuenbrietzen, Michael Knape, sagte dem rbb, er habe rund 400 Hektar erfasst. Das entspricht einer Fläche von mehr als 500 Fußballfeldern. Wie Christian Stein, stellvertretender Landrat von Potsdam-Mittelmark, rbb|24 am Freitagmorgen sagte, konnten die Flammen von den Orten Tiefenbrunnen, Klausdorf und Frohnsdorf ferngehalten werden. An manchen Stellen waren die Flammen bis auf 100 Meter an Wohnhäuser herangerückt. Die Orte mussten gestern Abend geräumt werden, insgesamt rund 540 Einwohner ihre Häuser und Wohnungen zurücklassen. Sie verbrachten die Nacht bei Bekannten und in einer Notunterkunft. Die ganze Nacht über hatten Einsatzkräfte von Feuerwehr, technischem Hilfswerk und Bundeswehr versucht, die Flammen einzudämmen. Es sind auch Löschhubschrauber und Panzer im Einsatz. Vier Landkreise seien an den Löscharbeiten beteiligt: Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming, Havelland und Elbe-Elster.

Einsatzkräfte müssen in Treuenbrietzen durchhalten

Bild: rbb/Kaden Hier wird der Einsatz gegen den Großbrand bei Treuenbrietzen koordiniert: In Frohndorf wurde eine mobile Einsatzleitstelle eingerichtet.

Bild: dpa/Pleul In Klausdorf ruhen sich am frühen Freitagmorgen zwei erschöpfte Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr nach ihrem Einsatz aus.

Bild: dpa/Pleul Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Schlieben löschen mit einer Wasserspritze auf dem Dach ihres Fahrzeuges einen Waldbrand nahe Klausdorf.

Bild: dpa/Pleul Um das Feuer in den Griff zu bekommen, wurde mit einer Planierraupen Schneisen in den Wald vor Klausdorf geschoben.

Bild: ZB Die ganze Nacht über haben Einsatzkräfte von Feuerwehr, technischem Hilfswerk und Bundeswehr versucht, die Flammen einzudämmen. Die Orte Tiefenbrunnen, Klausdorf und Frohnsdorf wurden gestern Abend geräumt. Insgesamt rund 540 Einwohner mussten ihre Häuser und Wohnungen zurücklassen, mittlerweile sind die Häuser vor dem Feuer gesichert. Zwischenzeitlich bangten die Menschen, als Flammen bis auf 100 Meter an Wohnhäuser heranreichten.

Bild: Udo Strauß Feuerschein in der Nacht: Die größten in Brand geratenen Areale sind laut Feuerwehr bis zu zwei Kilometer breit und drei Kilometer lang. Die Feuerwehr spricht von einer "Großschadenslage". Die Einsatzleitung liege beim Landkreis Potsdam-Mittelmark, das Innenministerium in Potsdam leiste Unterstützung.

Bild: Landkreis Teltow-Fläming Zwischen Treuenbrietzen und Jüterbog ist am Donnerstag ein Waldbrand ausgebrochen, der bis zum Freitagmorgen rund 400 Hektar erfasst hat. Das entspricht einer Fläche von rund 530 Fußballfeldern. Der Brand ist auf munitionsbelastetem Gebiet ausgebrochen, immer wieder waren schon Explosionen zu hören.

Bild: rbb/Lisa Neumeister Nachdem sich das Feuer rasend ausbreitete, war die Rauchsäule war bereits am Nachmittag kilometerweit zu sehen.

Bild: rbb Die Menschen kamen in der Stadthalle Treuenbrietzen unter, viele haben Angst um ihr Hab und Gut.

Bild: rbb Bodenbrand in der Nähe von Treuenbrietzen.

Bild: dpa/Pörschmann Mit Anbrechen des Tages konnten Löschhubschrauber am Freitagvormittag wieder bei den Löscharbeiten helfen.

Bild: Antenne Brandenburg Luftaufnahme aus einem Verkehrsflieger von dem Brand bei Treuenbrietzen.

Gefahrenmeldung auch für Berlin

Obwohl der Brandort 50 Kilometer südwestlich von Berlin liegt, breitete sich der Rauch bis nach Potsdam und Berlin aus. Inzwischen gelten wegen der Rauchentwicklung amtliche Gefahrenmeldungen für das südliche Berlin, für Frankfurt (Oder) sowie für die Landkreise Märkisch-Oderland und Oder-Spree. Die Bewohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten, Klimaanlagen und Lüftungen ausschalten. In Berlin seien ganze Straßenzüge verraucht, sagte ein Feuerwehrsprecher am Freitagvormittag. "Stinken ist tatsächlich eine gute Beschreibung." Am Morgen waren laut Feuerwehr weite Teile der Stadt betroffen. "Es ist in der gesamten Stadt zu riechen." Die Bewohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Außerdem sollten Lüftungsanlagen kontrolliert werden. Am Donnerstagabend waren zunächst lediglich die südöstlichen Stadtteile betroffen gewesen. Es seien bereits viele besorgte Anrufe bei den Leitstellen eingegangen, sagte der Sprecher. In Spitzenzeiten seien es bis zu 50 Notrufe gewesen, die hätten abgearbeitet werden müssen. "Sie überfluten damit unsere Notrufleitungen." Südwestwind hatte die Rauchschwaden in der Nacht nach Berlin hineingetragen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Allerdings dürfte der Wind im Laufe des Vormittags drehen und der Rauch werde damit voraussichtlich wieder aus der Stadt abziehen.

Feuer ist bis in die Baumkronen vorgedrungen

Wie der Waldbrand-Beauftragte des Landes Brandenburg, Raimund Engel, dem rbb sagte, handelt es sich inzwischen um eine "Großschadenslage". Die Einsatzleitung liege beim Landkreis Potsdam-Mittelmark, das Innenministerium in Potsdam leiste Unterstützung.

Anders als bei vergleichbaren Fällen brenne nicht nur der Waldboden. In manchen Bereichen seien "Vollfeuer" entstanden, die bis in die Baumkronen vorgedrungen seien. Die aufziehende Gewitterfront mit auffrischendem Wind habe die Flammen immer wieder angefacht, sagte Engel. Er hoffe auf baldigen Regen, doch bis um Mitternacht hatte sich die Wetterlage beruhigt. Mit Regen war nicht mehr zu rechnen. Für die Feuerwehr könne es nur darum gehen, Sachwerte und Häuser zu schützen. Die Waldflächen selbst seien nicht mehr zu retten, sagte Engel. Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) kündigte an, die betroffene Region am Freitag besuchen zu wollen. Der Ministerpräsident wolle sich am Vormittag ein Bild von der Lage machen, sagte Regierungssprecher Florian Engels dem rbb und der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht zum Freitag. Dafür sagte Woidke einen Termin mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Uckermark ab.

Warnungen und Verhaltensregeln Auch in weiter entfernten Bereichen kann es laut einer amtlichen Gefahrenmitteilung zu Ascheniederschlag und Rauchentwicklung kommen. Die Gefahrenmitteilung gilt weiterhin (Stand: 24.08.2018, 08:30 Uhr). Der Landkreis Teltow-Fläming hat alle Einwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Grundsätzlich gelten in solchen Fällen folgende Verhaltensregeln: - Fenster und Türen schließen

- Lüftungs- und Klimaanlagen abschalten

- Rundfunk, Fernsehen und Internet zur Information nutzen

- Auf Lautsprecherdurchsagen achten

- Auf Evakuierung vorbereiten

- Kleidung und wichtige Dokumente/Medikamente bereitlegen

- Haustiere und Nutzvieh in Gebäuden oder Ställen unterbringen

- Nicht unmittelbar in der Nähe zum Einsatzort aufhalten

- Einsatzkräfte nicht behindern

- Notrufnummern 112 und 110 für echte Notrufe freihalten Für die Landkreise Märkisch-Oderland, Oder-Spree und für Frankfurt (Oder) wurde am Freitagmorgen zudem eine Gefahrenmitteilung ausgegeben: Bis in diese Landkreise kann es aufgrund des Brandes zu einer Geruchsbelästigung durch Rauch kommen.

Sendung: Brandenburg aktuell, 23.08.2018, 19.30 Uhr