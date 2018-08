Trotz einigen Regenschauern und leichter temporärer Abkühlung bleibt die Waldbrandgefahr in Brandenburg sehr hoch. In fünf Landkreisen herrsche derzeit die höchste Gefahrenstufe 5, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte Raimund Engel am Donnerstagabend der Nachrichtenagentur DPA. Die betroffenen Gebiete seien das Havelland, Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming, Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz. In den neun anderen Kreisen gelte die zweithöchste Stufe 4.

Laut Engel gab es in diesem Jahr schon 387 Waldbrände, wobei eine 686 Hektar große Fläche betroffen war - eine Fläche die knapp 1.000 Fußballfeldern entspricht. Halte die Trockenheit an, sei damit zu rechnen, dass die 400er Marke bei den Bränden überschritten werde. In den vergangenen knapp zwei Jahrzehnten seien 422 Waldbrände im Jahr 2000 und 679 im Jahr 2003 gezählt worden.