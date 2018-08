Bild: dpa/Robert Schlesinger

Ikea, Ryanair, Sparkassen - Was sich zum 1. September alles ändert

31.08.18 | 14:42 Uhr

Letzte Chance für Billy, Koffer gegen Geld bei Ryanair, Schluss mit Halogenlampen: Im September ändert sich wieder einiges für Verbraucher. Dazu gehören auch neue Verfahren an Sparkassen-Geldautomaten und Autos auf dem Flughafen BER.

Ikea: letzte Chance und härtere Erstattung

Ab 1. September führt das Unternehmen das Projekt "Zweite Chance" ein - Ikea will dann seine eigenen gebrauchten Möbel zurückkaufen. Das Pilotprojekt startet in fünf Einrichtungshäusern – darunter ist auch die Ikea-Filiale in der Landsberger Allee in Berlin-Lichtenberg. Eine "Zweite Chance" erhalten allerdings nur Waren im "einwandfreien bis guten Zustand". Vorab können sich Kunden auf dem Portal ikea.de/ZweiteChance informieren, ob ihr Klippan-Sofa oder Billy-Regal für einen Rückkauf in Frage kommt. Neu ist auch: Kunden können ihre beim schwedischen Möbelhaus Ikea gekauften Produkte weiterhin 365 Tage lang gegen eine Erstattung des vollen Kaufpreises zurückgeben - allerdings nur "sofern diese neu und unbenutzt sind". Neu und unbenutzt heißt laut einer Sprecherin, dass die Kunden die Möbel auch auspacken und aufbauen dürfen. Sie dürften sie allerdings nicht verwenden, und bei Schäden beim Abbau gebe es auch kein Geld zurück. Unverändert bleibe die Regelung für Matratzen: Diese könnten weiterhin ein Jahr lang Probe gelegen werden.

Halogenlampen vor dem Aus

Nach der Glühbirne verschwindet in der EU nun auch die Halogenlampe vom Markt. Um Energie zu sparen, ist vom 1. September an in allen 28 EU-Staaten das Inverkehrbringen besonders energiehungriger Halogenlampen verboten. Betroffen sind vor allem die meist birnen- und kerzenförmigen Leuchten der Energieklasse D mit ungebündeltem Licht. Stattdessen werden künftig hauptsächlich Energiesparlampen und LEDs in den Regalen liegen. Ausnahmen wird es etwa für platte Spotlampen, wie sie bei Deckenstrahlern genutzt werden, und für Halogenlampen in Schreibtischlampen oder Flutlichtern geben. Restbestände dürfen auch über September hinaus noch verkauft werden. Hintergrund des schrittweisen Auslaufens der Halogenlampe ist die sogenannte Ökodesign-Richtlinie der EU. Sie legt Anforderungen an die Energieeffizienz von Produkten fest. Eigentlich hätten die Halogenlampen schon 2016 vom Markt verschwinden sollen. Damals entschieden sich die EU-Staaten jedoch für eine Fristverlängerung. Seit 2012 sind in der EU konventionelle Glühlampen verboten. Alternativen zur Halogenlampe sind Energiesparlampen und LED-Lichter.

Ryanair nimmt Geld für 2. Handgepäck

Ryanair verschärft seine Regeln für Handgepäck. Demnächst dürfen Passagiere nur noch eine Handtasche oder einen kleinen Rucksack, der unter den Sitz passt, kostenlos mit in die Kabine nehmen. Kleine Koffer mitzunehmen soll in Zukunft mindestens sechs Euro kosten. Der Billigflieger will dadurch Wartezeiten und Verspätungen beim Boarding verringern. Gelten sollen die neuen Regeln für alle Ryanair-Flüge, die ab dem 1. September gebucht werden. Für bereits gebuchte Flüge gelten die neuen Regelungen vom 1. November an. Passagiere, die rückwirkend von der neuen Regelung betroffen sind, haben die Wahl entweder gegen Gebühr von zehn Euro zusätzlich ein zweites Gepäckstück zu buchen, oder sich den Flugpreis erstatten zu lassen. Bislang konnten Kunden im Normaltarif ihre Rollkoffer oder andere Taschen in Handgepäckgröße kostenlos am Gate einchecken lassen. Priority-Kunden dürfen weiterhin zwei Gepäckstücke mit in die Kabine nehmen.

Abgastest sorgt für höhere KfZ-Steuer

Bereits seit einem Jahr müssen Autobauer sämtliche neue Fahrzeugtypen mit dem neuen Abgastest WLTP zertifizieren - ab jetzt müssen alle in der EU verkauften Neuwagen mit WLTP getestet worden sein. Der neue Test ist deutlich strenger als der für seine Schlupflöcher bekannte alte Test und liefert realistischere - also höhere - Abgaswerte. Für die Autohersteller bedeutet die Umstellung einen riesigen Aufwand, der im Fall des Volkswagen-Konzerns noch voraussichtlich bis zum Jahresende für Lieferprobleme sorgen wird - deshalb parkt VW auch Fahrzeuge auf dem Flughafen BER. Darüber hinaus sorgt WLTP bei Neuwagenkäufern auch für höhere Kosten: Da die offiziellen Abgaswerte höher liegen als früher und die Kfz-Steuer an die Abgaswerte gekoppelt ist, steigt die Steuer ebenfalls in geringem Maße. Das Finanzministerium will die Auswirkungen des WLTP-Verfahrens auf die Kfz-Steuer zwölf Monate lang prüfen, bevor sie über eventuelle Entlastungen für Autofahrer entscheidet.

Sparkasse ändert Verfahren

Bei den Sparkassen wird bis Mitte September das Verfahren an Geldautomaten umgestellt. War es bisher üblich, erst die Pin einzugeben und dann den Geldbetrag zu wählen, wird nun erst die Summe gewählt - und dann der Code eingegeben. So sollen Kunden bei einem eventuellen Überfall besser geschützt werden. "Mit der Eingabe der Pin ist der Geldautomat freigeschaltet", erklärt ein Sparkassen-Sprecher. "Wenn es dann zu einem Handgemenge kommt, kann der Dieb selbst einen – möglichst hohen – Betrag eingeben", zitiert die Wirtschaftswoche. Auch in Berlin sollen die 605 Automaten bis Mitte September umgestellt sein.

