Vor jetzt 40 Jahren machte Siegmund Jähn seinen historischen Weltraumausflug. Der DDR-Kosmonaut war der erste Deutsche im All. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke hat diese "Pioniertat" am Freitag gewürdigt. Man könne "mit Fug und Recht stolz sein".

Zum 40. Jahrestag des ersten Weltraumfluges eines Deutschen hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) den einstigen DDR-Kosmonauten Sigmund Jähn gewürdigt. "Auf diese Pioniertat von Sigmund Jähn vor 40 Jahren können die Deutschen in Ost und West noch heute mit Fug und Recht stolz sein", erklärte Woidke am Freitag in Potsdam.

Mit seinem am 26. August 1978 gestarteten siebentägigen Flug in der sowjetischen Sojus-31-Kapsel an der Seite von Waleri Bykowski habe der damals 41-Jährige Geschichte geschrieben.

Mit der "Sojus 31" waren die beiden ins All gestartet und hatten einen Tag später an die Orbitalstation "Saljut 6" angekoppelt. Zuvor hatte sich Sigmund Jähn, Vater zweier Töchter, Jagdflieger der Nationalen Volksarmee der DDR und SED-Genosse, unter Geheimhaltung im "Sternenstädchen" bei Moskau in der Sowjetunion zwei Jahre lang auf die Mission vorbereitet. Im All war der gebürtige Vogtländer dann sieben Tage, 20 Stunden und 49 Minuten - dabei umrundete er die Erde 125 Mal. Am 3. September 1978 war Jähn wieder auf der Erde gelandet.

Der aus Sachsen stammende und heute im brandenburgischen Strausberg lebende promovierte Physiker sei mit seinem Ruhm immer bescheiden umgegangen, betonte Woidke: "Personenkult, wie ihn die DDR-Führung um ihn herum zu inszenieren versuchte, war ihm suspekt." Jähn war nach seiner Rückkehr aus dem All zu einem der bekanntesten Gesichter des Ostblocks und zur Propagandafigur geworden. Erst fünf Jahre nach Jähns All-Ausflug, im Jahr 1983, schickte die Bundesrepublik mit Ulf Merbold ihren ersten Raumfahrer los.