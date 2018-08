Nach 234 Verhandlungstagen im Mammutverfahren gegen zehn Hells Angels vor dem Berliner Landgericht hat einer der Angeklagten am Dienstag überraschend ausgesagt. Und das, obwohl die Hells eigentlich nicht mit den Ermittlern kooperieren. Von Ulf Morling

"Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie oft ich es schon bereut habe, durch diese Tür gegangen zu sein!", erklärt überraschend Selim B. am 234. Verhandlungstag. Mit der "Tür" meint der 35-Jährige die Tür des Wettbüros in der Reinickendorfer Residenzstraße. Als Neunter von insgesamt 13 Männern hat er am 10. Januar 2014 das "expekt" betreten. Kurz danach wird im Hinterzimmer Tahir Ö. (26) mit acht Schüssen quasi hingerichtet und die Täter flüchten. Die Tat wird von Überwachungskameras festgehalten.

"Ich wusste … nicht, dass einer von uns eine Schusswaffe dabei hatte", beteuert B. am Dienstag nach jahrelangem Schweigen in der Erklärung durch seinen Verteidiger. Er sei nicht ins "expekt" gefahren, um sich an einer Tötung zu beteiligen.