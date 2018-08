Dass der Sommer 2018 extrem heiß war, hat wohl jeder mitbekommen. Die Bilanz des Deutschen Wetterdienstes zeigt jetzt: In Berlin und Brandenburg war es bundesweit im Schnitt am wärmsten.

Die Durchschnittstemperaturen bedeuteten regionale Rekorde für die beiden Bundesländer. In Berlin regnete es mit 110 Litern nur unwesentlich mehr als in Brandenburg (105 Liter).

Der Sommer 2018 war nirgendwo in Deutschland so warm wie in Berlin und Brandenburg. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes lag die Durchschnittstemperatur in den drei Monaten zwischen Juni und August in der Hauptstadt bei 20,8 Grad, in Brandenburg bei 20,3 Grad. Der bundesweite Durchschnitt lag bei 19,3 Grad.

Contains modified Copernicus Sentinel data (2018), processed by ESA

Bernburg an der Saale war der heißeste Ort Deutschlands: In der Stadt in Sachsen-Anhalt herrschten an zwölf Tagen Temperaturen von mehr als 35 Grad. Am 31. Juli wurde dort mit 39,5 Grad der höchste Wert des gesamten Sommers überhaupt gemessen, wie der DWD mitteilte.

Das kühlste Land war Schleswig-Holstein mit einer Mitteltemperatur von 18,4 Grad, in Bayern regnete es mit 210 Litern pro Quadratmeter in diesem Sommer mit Abstand am meisten. Mit nur rund 65 Litern Niederschlag pro Quadratmeter wurden in Sachsen-Anhalt landesspezifische Rekorde aufgestellt.