Der Wetterdienst Meteogroup erwartet für das Waldbrand-Gebiet bei Treuenbrietzen in Potsdam-Mittelmark am Freitag zunächst nur einzelne Regenschauer - nicht genug, um 400 Hektar brennenden Wald zu löschen. Starker Wind könnte den Brand neu anfachen.

Nach Einschätzung des Wetterdienstes Meteogroup wird am Freitag nicht genügend Regen aufkommen, um den Waldbrand bei Treuenbrietzen zu löschen. Der Meteorologe Christian Schubert sagte im Inforadio, dass nur kleinere Regenfälle erwartet werden. Es fielen höchstens 10 Liter pro Quadratmeter. Auch für die nächsten Tage seien keine größeren Regenfälle zu erwarten, so Schubert weiter. Damit bleibe die Waldbrandgefahr weiterhin sehr hoch.

Der Wind werde am Freitag überwiegend aus Westen kommen und mäßig auffrischen. Bei Schauern seien starke Böen zu erwarten, was das Feuer weiter anfachen könnte. Der Rauch wird sich in den nächsten Stunden nach Einschätzung des Meteorologen Richtung Osten bewegen und damit nicht mehr so sehr auf das Berliner Stadtgebiet einwirken wie in der Nacht.