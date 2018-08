Bild: dpa/Zinken

Bis zu 36 Grad in Berlin und Brandenburg - Es wird nochmal richtig heiß - und dann herbstlich

22.08.18 | 20:17 Uhr

Wochenlang war es überdurchschnittlich heiß und trocken in Berlin und Brandenburg - jetzt ist Abkühlung in Sicht: auf bis zu 20 Grad am Sonntag. Auch regnen soll es, jedoch nicht allzu viel. Der Donnerstag wartet aber erst nochmal mit respektablen Temperaturen auf.

Nach der wochenlangen Hitzeperiode wird es kühler in der Region – aber erst zum Wochenende hin. Am Donnerstag erwartet die Berliner und Brandenburger erst einmal ein sehr heißer und sonniger Tag. "Der heißeste Tag der Woche", sagte Sebastian Kugel, Meteorologe beim Wetterdienst Meteogroup, rbb|24. In Brandenburg klettert das Thermometer auf 31 bis 35 Grad, in Berlin auf bis zu 34 Grad. Ganz im Süden Brandenburgs könnten es auch 36 Grad werden, so Kugel.

In der Nacht zu Freitag gebe es dann erste Schauer und möglicherweise auch vereinzelte Gewitter – diese vor allem in der Südhälfte Brandenburgs. "Der Freitag wird dann wechselhaft und sehr durchwachsen", erklärte Kugel. Sonne und Schauer sowie eventuell einzelne Gewitter wechseln sich ab. Das Ganze passiere zwischen etwa 22 Grad im Norden und 27 Grad im Süden Brandenburgs – "je nachdem, wo sich die Schauer mehr entladen". Diese ließen am Nachmittag nach, die Nacht zu Samstag sei trocken.



Sonntag nur noch 20 Grad

Die Prognose für ab dem Wochenende sei zwar noch nicht sehr genau, aber für Samstag und Sonntag gebe es bereits "einen groben Fahrplan", sagte Sebastian Kugel. Und der besage: "Der Samstag ist der erste herbstliche Tag", so Kugel. Bei 21 bis 23 Grad werde es wolkiger sein als am Freitag, jedoch weniger nass. Am Sonntag könnte sich die Sonne dann wieder etwas öfter zeigen, vor allem im Norden Brandenburgs sollen es vier bis sechs Sonnenstunden sein. "Der ein oder andere Schauer ist allerdings nicht auszuschließen." Die Temperaturen lägen nur noch bei 20 bis 21 Grad. "Man kann sich das bei den aktuellen Temperaturen nur schwer vorstellen – aber: Das fühlt sich ganz schön kühl an", erklärte Kugel. Der Regen werde allerdings insgesamt eher spärlich sein. Am stärksten sei er in der Nacht zu Freitag. Damit könne er das in den vergangenen Wochen der Trockenheit entstandene Defizit nicht auch nur annähernd ausgleichen.

"Es wird spätsommerlich"

In der kommenden Woche gehe der Trend bei den Temperaturen und den Sonnenstunden dann wahrscheinlich wieder leicht aufwärts – bis Mitte der Woche. "Die Hitze kommt nicht zurück, aber es wird spätsommerlich." Bis Mittwoch bleibe es trocken und die Temperaturen stiegen auf bis zu 27 Grad. Für kommenden Donnerstag sei noch nicht absehbar, ob sich der Trend so fortsetze oder es wieder kühler und unbeständiger werde. Unter 20 Grad würden die Temperaturen wohl aber erst einmal nicht fallen, so Kugel.

Dass es in diesem Jahr nochmal richtig heiß wird mit Temperaturen über 30 Grad, sei derzeit nicht absehbar. "Es ist aber nicht auszuschließen, dass es die Temperaturen im September diese Marke nochmal knacken."

Unter der langen Trockenheit haben vor allem Landwirte gelitten. Viele haben enorme Ernteeinbußen zu verkraften. Am Mittwoch gab die Bundesregierung bekannt, dass sie Bauern wegen der Dürre in "nationalem Ausmaß" Finanzhilfen zur Verfügung stellt. Bedingung sei, dass die Bundesländer sich zur Hälfte an den Hilfen beteiligen.

Sendung: rbb Fernsehen, 22.08.2018, 19:27 Uhr