Es war der letzte Streich eines der heißesten Sommermonate seit langem. Und dieser Streich hatte es in sich: Während am Tage bereits mancherorts mehr als 34 Grad gemessen wurden, schlug die Nacht alle Rekorde: Noch nie war es in Berlin nachts so heiß.

Die Sonne war bereits untergegangen, aber Tausende Ventilatoren in Berlin liefen noch, denn es war unerträglich heiß. Und es half nichts: Berlin glühte weiter.

Das Gefühl von Millionen Berlinern, dass es noch nie zuvor so warm war wie in der vergangenen Nacht, haben die Meteorologen der Meteogroup am Mittwoch nun bestätigt. Seit dem Beginn der Wetteraufzeichnungen gab es in Berlin noch nie eine so heiße Nacht, wie an diesem letzten Julitag dieses Jahres. "Die Stationen des Deutschen Wetterdienstes in Tegel und Tempelhof zeigten ein Minimum von 24,4 Grad in der Nacht und die Station der Meteogroup in Kreuzberg zeigte 25,3 Grad", sagte Ronny Büttner, Meteorologe der Meteogroup rbb|24. Damit war es so warm wie in bislang keiner Nacht in Berlin seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Der alte Rekord stammte vom 2. Juli 1905 mit 23,8 Grad in Berlin-Dahlem.