Bild: dpa/Pedersen

Wetterrekorde in Berlin und Brandenburg - Am wärmsten, am regenreichsten, am trockensten

08.08.18 | 06:29 Uhr

Heißester Tag des Jahres 2018 mit 37 Grad? Schnee von letzter Woche! So richtig brutzelig wird's voraussichtlich am Mittwoch mit bis zu 39 Grad. Doch es geht nicht nur am heißesten. rbb|24 hat noch mehr Wetterrekorde gesammelt.

Bild: dpa/Carstensen

Die höchste Temperatur +39,2°C gemessen in Lübben am 9.8.1992 +38,9°C gemessen in Berlin am Kaniswall am 07.08.2015 Die niedrigste Temperatur -31,2°C gemessen in Frankfurt (Oder) am 11.02.1929 -26,0°C gemessen in Berlin-Dahlem am 11.02.1929 Die wärmste Nacht, in der es nicht kälter wurde als +24,0°C gemessen in Lindenberg am 12.07.2010 +24,4°C gemessen in Berlin-Tegel und Tempelhof am 01.08.2018

Bild: dpa/Pedersen

Das wärmste Jahr war 2014 mit einer Mitteltemperatur von rund 11°C. Der wärmste Sommer in Brandenburg war der im Jahr 2003 mit einer Mitteltemperatur von 20,1°C, gemessen in Potsdam. In Berlin muss es "die wärmsten Sommer" heißen: 1992 und 2003 wurden jeweils Mitteltemperaturen von rund 20,5°C gemessen. Der wärmste Winter war in Berlin und Brandenburg 2006/07 - mit einer Mitteltemperatur in Potsdam von 4,6°C und in Berlin von rund 5,0°C.

Bild: dpa/Kumm

Das kälteste Jahr war 1940 mit einer Mitteltemperatur etwa 6,6°C.

Der kälteste Winter war bisher 1939/40 mit einer Mitteltemperatur von - 6,3°C in Potsdam.



Die höchste Schneedecke

wurde in Brandenburg am 6. März 1970 gemessen: In Potsdam lagen damals 70 Zentimeter Schnee. In Berlin-Dahlem erreichte die Schneedecke einen Tag zuvor 52 Zentimeter.

Bild: dpa/Pedersen

Das regenreichste Jahr in Brandenburg war 1926. Damals wurden in Fürstlich Drehna 1036 mm im Jahr gemessen. Der regenreichste Tag in Brandenburg war der 12.06.1993. Damals fielen in Pritzwalk 255,8 mm. Die längste Niederschlagsperiode war im Winter 1969/70. In Potsdam fiel damals vom 2. Februar bis zum 6. März jeden Tag Schnee oder Regen - insgesamt 33 Tage lang.

Bild: dpa/Zinken

Das trockenste Jahr in Brandenburg war 1943. Damals fielen in Komptendorf in der Niederlausitz im ganzen Jahr nur 252 Millimeter. In Berlin fielen im Jahr 1911 nur 381,4 Millimeter. Die längste Trockenperiode in Brandenburg war im Herbst 1949. Damals gab es vom 19. September bis 20. Oktober keinen Regen - 32 Tage lang.

Bild: dpa/Gannon

Das sonnenreichste Jahr war in Brandenburg 1947. Damals schien in Potsdamt 2.111,1 Stunden lang die Sonne. In Berlin war 2003 das Jahr mit dem meisten Sonnenschein: 2.209,9 Sonnenstunden wurden am Kaniswall gemessen. Das sonnenärmste Jahr in Brandenburg war 1912. Lindenberg im Landkreis Oder-Spree meldete damals nur 1.260 Sonnenstunden.

Bild: dpa/Zinken

Die höchste Windgeschwindigkeit wurde in Brandenburg am 13.11.1972 gemessen: In Doberlug-Kirchhain im Elbe-Elster-Kreis erreichte der Sturm damals 180 km/h.