In Berlin-Adlershof und im Stadtteil Niederschöneweide hat es am Donnerstag erneut in einem Waldstück gebrannt. Wie die Feuerwehr am Mittag über Twitter mitteilte, brannten in der Oberspreestraße rund 650 Quadratmeter Waldboden an zwei Stellen. Die Feuerwehr war demnach mit 39 Kräften und 12 Fahrzeugen vor Ort.