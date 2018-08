Bei einem Brand in einer Wohnung in Berlin-Lankwitz (Steglitz-Zehlendorf) ist eine Frau ums Leben gekommen. Weitere Personen kamen nicht zu schaden. Das Feuer brach in der zweiten Etage eines fünfstöckigen Wohnhauses in der Bruchwitzstraße aus. Wie die Feuerwehr via Twitter mitgeteilt hatte, konnte das Feuer zügig gelöscht werden.

Laut Feuerwehr waren gegen 8 Uhr Möbelstücke im Wohnzimmer in Brand geraten. Die Flammen hätten aus den Fenstern geschlagen. Da gemeldet wurde, dass sich in der Wohnung eine Person befindet, machten sich die Retter den Angaben zufolge sofort auf die Suche - allerdings ohne Erfolg: Sie hätten nur noch die leblosen Körper der Frau und ihrer Katze finden können.



Gegen 9.30 Uhr war das Feuer demnach gelöscht. Anfangs hatte eine Agenturmeldung für Verwirrung gesorgt, in der von "einem Toten" die Rede gewesen war. Später teilte die Feuerwehr mit, dass eine "weibliche Person" bei dem Feuer ihr Leben verlor.