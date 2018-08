Bild: rbb

Boa constrictor - Würgeschlange auf Spielplatz in Berlin-Mitte gefunden

30.08.18 | 16:13

Auf dem Abenteuerspielplatz im Volkspark Humboldthain ist am Donnerstag eine Würgeschlange entdeckt worden. Es handle sich um eine zwei Meter lange und neun Kilo schwere Abgottschlange (Boa constrictor constrictor), deren Haltung in Berlin verboten sei, teilte der Bezirk Mitte am Donnerstag mit. Für Kleinkinder sowie Haustiere hätte die Schlange demnach gefährlich werden können.



Die Polizei hatte bereits am Mittwoch Hinweise auf die Schlange erhalten, sie bei einer ersten Suche im Humboldthain aber nicht gefunden.



Spielplatz und Schwimmbad mussten schließen

Auch ein Reptilienexperte hatte nach der ersten Sichtung auf dem Spielplatz im Volkspark Humboldthain stundenlang nach dem Tier gesucht. Währenddessen sollten Kinder von umliegenden Schulen und Kitas im Gebäude bleiben. Ein Kindergartenspielplatz in der Nähe wurde geschlossen, ebenso das Sommerbad Humboldthain und die am Humboldthain liegende Ausstellung "Berliner Unterwelten". Das Parkgelände wurde großräumig abgesperrt.



Am Donnerstagvormittag wurde die weibliche Boa constrictor schließlich sichergestellt und in Quarantäne gebracht. Ob das Tier ausgebüxt war oder ausgesetzt wurde, war unklar. Der Bezirk appellierte an Halter, keine Tiere auszusetzen, um Gefahren für Tier und Bevölkerung zu vermeiden.



Zuletzt waren in Deutschland mehrfach exotische Schlangen aufgetaucht, was Experten zufolge mit dem Trend der Terrarienhaltung zu tun hat. Eine Gelbe Anakonda war an einem See in Meerbusch bei Düsseldorf gefangen worden. Ebenfalls eine Würgeschlange wurde in Hennweiler in Rheinland-Pfalz auf einer Dorfstraße gesichtet.



"Viel Spaß mit den Pythen!"

Vor wenigen Tagen hatte bereits ein Junge in Berlin von einem unbekannten Mann

eine Jutetasche mit zwei Schlangen überreicht bekommen. Der Mann rannte daraufhin am Montag in einem Einkaufszentrum im Stadtteil Lichterfelde weg, wie die Polizei mitteilte. "Er ruft noch etwas, das sich aus der Ferne anhört wie: "Viel Spaß mit den Pythen"." Der Beutel landete schließlich auf der Polizeiwache. Die Polizei übergab die hell- und dunkelbraun gefleckten Würgeschlangen, die jeweils unter einem Meter lang sind, einem Experten. Und twitterte: "Allet Jute ihr zwei."