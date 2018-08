Der etwa 200 Meter lange Radweg in einer Seitenstraße im gutbürgerlichen Südwesten der Stadt hatte viel Spott ausgelöst: Die Markierungen auf dem Fußweg an der Leo-Baeck-Straße waren Anfang der vergangenen Woche angebracht worden und sind jeweils in Höhe der Bäume versetzt. Warum die Firma den Streifen so markierte, ist unklar. Wer den Weg entlangradeln will, muss also im Zickzack fahren - nahezu ein Ding der Unmöglichkeit. Wie es trotzdem geht zeigt Fahrrad-Aktivist, Frank Wolf, in diesem Video.