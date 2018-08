In Berlin-Wilmersdorf haben zwei bewaffnete Räuber am Samstagabend einen Lebensmittel-Discounter überfallen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, betraten die maskierten Täter am Samstag gegen 20 Uhr den Supermarkt in der Albrecht-Achilles-Straße.

Sie bedrohten eine 41-jährige Angestellte mit einem Messer sowie einer Schusswaffe und erbeuteten die Einnahmen aus der Kasse. Danach flüchteten sie auf Fahrrädern in Richtung S-Bahnhof Charlottenburg.



Die Angestellte erlitt einen Schock und musste ambulant behandelt werden.