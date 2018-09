Ein 24-Jähriger ist in Berlin-Moabit unvermittelt von einem Unbekannten in den Bauch gestochen worden. Der Mann wurde bei dem Angriff in der Nacht zum Freitag im Kleinen Tiergarten so schwer verletzt, dass er sofort im Krankenhaus operiert werden musste, wie die Polizei mitteilte.

Der 24-Jährige saß demnach auf einer Parkbank, als ein Fremder auf ihn und seinen Begleiter zustürmte und ihn attackierte. Der Angreifer entkam unerkannt.