Am World Cleanup Day wollen Menschen am Samstag in aller Welt Flüsse, Parks und Straßen von Müll befreien. Noch besser wäre es allerdings, möglichst wenig Müll produzieren. rbb|24 verrät Ihnen, wie das geht. Von Diana Azzam und Alma Dewerny

1. Plastikfreies Einkaufen

Viele Produkte des alltäglichen Lebens kommen ganz ohne teure Verpackungen aus. Wer der Umwelt etwas Gutes tun möchte und auf in Plastik eingeschweißte Gurken verzichten will, kann mittlerweile in fast jeder großen Stadt plastik- und verpackungsfreie Supermärkte aufsuchen. Im September 2014 eröffnete der bundesweit erste Supermarkt dieser Art, "Original Unverpackt", in Berlin. Seither steigt die Zahl solcher "Zero Waste"-Supermärkte. Auch Potsdamer können seit Juni 2018 verpackungsfrei einkaufen.