rbb-Sendung wird 60 - Abendschau feiert Geburtstag im neuen Studio

01.09.18 | 10:01 Uhr

Am 1. September 1958 lief die erste Ausgabe der Berliner Abendschau. 60 Jahre später wird das Jubiläum beim Rundfunk Berlin-Brandenburg groß gefeiert - und zwar im neuen Studio und mit einer langen Abendschau-Nacht im Fernsehen.

Als die Abendschau am 1. September 1958 startete, konnte sich Harald Karas, Moderator der ersten Stunde, nicht vorstellen, wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer vor ihren Fernsehgeräten sitzen. "Ich sah nur die Kamera und hab eigentlich nur zu einem gesprochen", erinnerte sich Harald Karas mal in einem rbb-Interview über seine erste Sendung. Immerhin gab es 1958 nach Karas' Angaben zwischen 90.000 und 100.000 angemeldete TV-Geräte in Berlin.

Bundesweit bis zu 450.000 Zuschauer

Seitdem hat die Abendschau einen festen Platz im Fernsehabend der Berlinerinnen und Berliner. Am 1. September feiert sie ihren 60. Geburstag mit einer langen Abendschau-Nacht im rbb Fernsehen und mit einem Besucherfest. Täglich schalten im Durchschnitt 250.000 Zuschauer in Berlin das Nachrichtenjournal ein, bundesweit sind es bis zu 450.000.

Mit dem 60. Geburtstag bekommt das traditionelle Nachrichtenmagazin ein Facelift: Pünktlich zum Jubiläum ist das neue, multifunktionale Studio am Samstag um 19:30 Uhr zum ersten Mal live im Fernsehen zu sehen. "Dass unsere älteste Sendung jetzt in unser neuestes Studio zieht, ist ein schönes Zeichen der Erneuerung", sagt rbb-Intendantin Patricia Schlesinger.

Cathrin Böhme moderiert Jubiläumssendung

Das neue, 205 Quadratmeter große Studio bietet den Moderatorinnen und Moderatoren deutlich mehr Bewegungsfreiheit. Auf allen LED-Flächen im Studio, darunter auch einer bislang einzigartigen LED-Eckwand, können Bilder, Grafiken oder Live-Schalten eingespielt werden. 65 Scheinwerfer leuchten den Raum aus. "Mit den riesigen Bildern im neuen Studio der 'Abendschau' wird klar: Wir sind ganz nah dran an den Menschen und Ereignissen in unserer Stadt", so Abendschau-Chefin Gabriele von Moltke. Die Jubiläumssendung wird von Cathrin Böhme moderiert. Die langjährige Abendschau-Moderatorin wird am 2. September ihren Abschied vor der Abendschau-Kamera geben. Der Sendung wird sie aber treu bleiben - als Planerin und Chefin vom Dienst.

60 Jahre Abendschau in einer Nacht

Weil in Berlin eh niemand am Wochenende ein Auge zumacht, zeigt das rbb Fernsehen außerdem in der Nacht zum 2. September "Die lange Abendschau-Nacht" mit Highlights aus sechs Jahrzehnten Berlin-Berichterstattung. Denn in den letzten 60 Jahren ist viel passiert: der Bau der Berliner Mauer 1961, der Besuch des Schahs 1967, der Fall der Mauer 1989, die Reichstagsverhüllung 1995 oder die WM-Fanmeile 2006.

Historische Ereignisse aus 60 Jahren Abendschau dpa/UPI 13. August 1961: Bau der Berliner Mauer

dpa/The Kennedy Museum/Will McBride 26. Juni 1963: US-Präsident John F. Kennedy besucht Berlin

dpa/Konrad Giehr 15. September 1965: Die Rolling Stones geben ihr legendäres Konzert in der Waldbühne

dpa 2. Juni 1967: Als der Schah nach Berlin kam

imago/Engler-Gora 9. November 1989: Fall der Berliner Mauer

dpa/Peter Zimmermann 15. Januar 1990: Sturm auf die Stasizentrale

imago 20. Juni 1991: Als Berlin wieder Hauptstadt wurde

dpa/Andreas Altwein Juni 1995: Reichstagsverhüllung

imago 90er Jahre: Loveparade – eine Berliner Legende

dpa/Uhlemann Thomas 1998: Eröffnung des Potsdamer Platzes

dpa/Christian Fisch Sommer 2006: WM-Fanmeile vor dem Brandenburger Tor

dpa/Sascha Radke 2007: Der Eisbär Knut























Multimediale Nachrichtenmarke rbb24 startet

Mit dem 60. Geburtstag der Abendschau kommt eine weitere Veränderung. Die rbb-aktuell-Sendungen am Nachmittag und die rbb-aktuell-Ausgabe um 21.45 Uhr heißen künftig rbb24 [zur Pressemitteilung]. Die Sendung am Abend wird auch inhaltlich verändert. "Die Ausgabe um 21:45 Uhr erneuern wir auch inhaltlich komplett", sagt rbb-Chefredakteur Christoph Singelnstein. "Die Sendung aus unserem modernsten Studio wird kompakter und dauert künftig bis 22 Uhr. Gleichzeitig bieten wir neue oder aktualisierte Stücke an, verzichten also auf die bislang gewohnte Wiederholung von Beiträgen aus dem Nachmittag oder dem Vorabend." Zusätzlich, sagt Singelnstein weiter, biete das Studio die Möglichkeit, Sendungen wie "rbb spezial", einen "ARD-Brennpunkt" für das Erste oder Late-Night-Talks zu produzieren.