Ein Radfahrer verhakt sich am Samstagabend in den Straßenbahn-Schienen und stürzt - das passiert beinahe täglich. Doch der 54-Jährige wurde anschließend von einem entgegenkommenden LkW überrollt.

Ein 54-Jähriger Radfahrer ist am Samstagabend nach einem schweren Unfall im Prenzlauer Berg ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr der Mann gegen 20:15 Uhr auf der Kastanienallee Richtung Schönhauser Allee, als er sich mit dem Rad in den Straßenbahn-Schienen verhakte und stürzte.

Bei dem Sturz soll er mit dem Kopf gegen das Hinterrad eines entgegenkommenden Laster geprallt und anschließend überrollt worden sein. Herbeigerufene Rettungskräfte konnten dem 54-Jährigen nicht mehr helfen, er verstarb aufgrund seiner schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.