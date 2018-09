rbb/Jan Menzel Audio: Inforadio | 03.09.2018 | Jan Menzel | Bild: rbb/Jan Menzel

Wasserbetriebe bauen unterirdischen Abwasserspeicher - Kerstin bohrt sich durch den Mauerpark

03.09.18 | 10:46 Uhr

Im vergangenen Jahr fiel der Sommer ins Wasser, dieses Jahr folgte eine monatelange Dürre. Mit einem neuen Abwasserkanal unter dem Mauerpark wollen die Berliner Wasserbetriebe solche Wetterextreme besser managen können. Von Jan Menzel

Sie surrt, sie blinkt und manchmal piepst sie auch. Aber sonst macht Kerstin gerade keinen Mucks. Kerstin heißt die Maschine, die sich in zwölf Metern Tiefe unter dem Berliner Mauerpark durch das Erdreich fräst. Benannt ist die Tunnelbohrmaschine nach ihrer Taufpatin, Wasserbetriebe-Vorstand Kerstin Oster. Allein das Schneidrad der Maschine misst 3,80 Meter. Der Tunnel selbst hat sogar einen Durchmesser von 4,50 Meter. Jetzt aber hat Kerstin Pause.

Im Cockpit der Riesenbohrmaschine "Kerstin" | | Bild: rbb/Jan Menzel

"Wie in einem U-Boot"

"Wir sind hier im Cockpit der Tunnelbohrmaschine", sagt der Sprecher der Wasserbetriebe Stefan Natz. Er steht vor einer Schaltwand mit drei Monitoren, jeder Menge Reglern und Leuchtknöpfen. Eng ist es hier, überall sind Kabel und Rohre. Vorne, wo das Schneidrad ist, befindet sich ein schweres Schott mit einer Stahltür. "Das hat so ein bisschen was von einem U-Boot", sagt Natz. "Ähnlich in den Dimensionen und ähnlich vollgepackt mit Armaturen, die ständig piepsen." Für Natz und die Berliner Wasserbetriebe (BWB) ist dieses Bau-Projekt etwas Besonderes. Unterirdische Wasserspeicher gibt es viele in Berlin und es werden auch weitere gebaut. Aber einen Abwassertunnel dieser Größe zu bohren ist für die BWB technisches Neuland.

30 Tonnen schwere Tunnelsegmente werden in den Schacht gehoben | Bild: rbb/Jan Menzel

30-Tonnen schwere Betonelemente werden in die Röhre gepresst

Die Tunnelbohrmaschine ist Teil einer ausgeklügelten Baustellen-Logistik. Das Erdreich und zerkleinerte Steine werden beim Bohren zusammen mit Wasser und einer speziellen Emulsion zu einer Masse vermengt. "Wie Eierpampe", sagt Natz und grinst. Über ein Förderband wird dieser matschige Aushub in eine bereitstehende Lore transportiert. Die wiederum wird an einem Stahlseil durch den Tunnel zurück zur Baugrube gezogen und dort von einem Kran herausgehoben. "Der Tunnel, die Rohre selber, werden dann hinterhergepresst", sagt Natz und zeigt auf eine Hydraulik in der Baugrube. Was sich simpel anhört, ist Kraftakt und Präzisionsarbeit zugleich. Jedes der riesigen, runden Betonelemente, die nach und nach in die Röhre geschoben werden, wiegt mehr als 30 Tonnen.

Mehr als zwei Drittel der Strecke sind geschafft

Rund um die Uhr, im Drei-Schichtbetrieb, sind die Spezialarbeiter im Einsatz, um den Tunnel voranzutreiben. Zwischen zehn und 13 Metern schafft Kerstin an einem Tag. Mit diesem Tempo ist Christoph Semrock ganz zufrieden. Semrock, einer von zwei Bauleitern, zückt sein Mobiltelefon und tippt eine App an: "Da können wir minutenaktuell schauen, wo sich die Maschine befindet. Wir sind gerade beim Tunnelmeter 232,6." Etwas mehr als ein Drittel der Strecke ist damit geschafft. 420,8 Meter liegen noch vor Semrock, Kerstin und ihrem Team. Bis Anfang Oktober will der Bauleiter mit dem Tunnel unter dem Pflasterweg des Parks fertig sein. Das ist ein ehrgeiziges Ziel.

Mit einer Lore wird der Abraum aus dem Schacht befördert | Bild: rbb/Jan Menzel

Abwassersystem ist nicht für Wolkenbrüche ausgelegt

Allein die Anlieferung der riesigen, überbreiten Betonelemente auf Spezialfahrzeugen ist eine logistische Herausforderung. Die Schwerlasttransporter dürfen nur nachts und unter Polizei-Eskorte fahren. Für die BWB ist das 20-Millionen-Euro-Projekt unter dem Mauerpark Teil des groß angelegten Stauraumprogramms, das schon in den neunziger Jahren begonnen wurde. "Unser System in der Abwasser-Entsorgung ist nicht dafür ausgelegt jederzeit in Echtzeit alles Wasser aufnehmen zu können, was dann mal mit Wolkenbrüchen herunterkommt", sagt BWB-Sprecher Natz. Der neue Tunnel soll Platz schaffen für bis 7.400 Kubikmeter Abwasser. Das entspricht in etwa dem Fassungsvermögen von drei olympischen Schwimmbecken.

Das nächste Projekt ist schon in der Pipeline

Dieser Abwasserparkplatz, wie Natz ihn nennt, soll verhindern, dass bei Starkregen ungeklärte Brühe direkt in Panke und Spree schwappt. Das Abwasser wird zunächst zurückgehalten und erst mit Verzögerung zum Klärwerk gepumpt. Im nächsten Jahr soll der Abwassertunnel unter dem Mauerpark komplett fertig sein. Und die BWB haben bereits das nächste Projekt ins Auge gefasst. Unweit der Zentrale des Bundesnachrichtendienstes an der Chausseestraße Berlin-Mitte soll ein weiterer Abwasserspeicher gebaut werden, aber nicht als Tunnel sondern klassisch: als runder unterirdischer Tank.

