Studie: Ängste der Deutschen - Berliner und Brandenburger fürchten sich am wenigsten

06.09.18 | 19:08 Uhr

Wovor fürchten sich die Deutschen? Dieser Frage ging ein Versicherungskonzern in einer Studie nach. Ein Ergebnis: Berliner und Brandenburger sind im Vergleich zu Menschen in anderen Bundesländern relativ angstfrei. Ein paar Sorgen teilen sie aber schon mit den anderen.

Berliner und Brandenburger gehören mit zu den optimistischsten Deutschen und belegen in einem Ranking unter den Bundesländern Platz 11 – zusammen mit Schleswig-Holstein und Hamburg. Das ist das Ergebnis der diesjährigen Befragung über die Ängste der Deutschen, die am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde. Im gesamtdeutschen Vergleich fürchten sich die Deutschen aktuell am meisten vor den internationalen Auswirkungen der Politik von US-Präsident Donald Trump. Innenpolitisch steht die Zuwanderung im Mittelpunkt.

Trumps Politik jagt den Berlinern Angst ein

Auch in Berlin belegt mit großem Abstand die Angst vor der Politik von Donald Trump Platz eins unter den Top Ten. 71 Prozent der Befragten fürchten sich davor. Danach folgt die Sorge um politischen Extremismus (58 Prozent der Befragten). In keinem anderen Bundesland ist diese Befürchtung so weit oben im Ranking. Auf Platz zehn befindet sich die Angst vor Naturkatastrophen (47 Prozent).

Angst vor Pflegebedürftigkeit wächst

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Angst vor Pflegebedürftigkeit unter den Berlinern am deutlichsten gestiegen (plus elf Prozentpunkte auf 53 Prozent). Die Angst vor Spannungen durch Zuzug von Ausländern ist in Berlin leicht zurückgegangen (minus zwei Prozentpunkte). Im Ländervergleich liegt diese Angst nur bei den Menschen in Baden-Württemberg auf demselben niedrigen Niveau (je 55 Prozent).

Die Ängste der Berliner und Brandenburger

Bild: R+V Versicherung Die sorgenfreisten Menschen leben in Berlin und Brandenburg - gemeinsam mit Schleswig-Holstein und Hamburg belegen diese Bundesländer den 11. Platz.

Bild: R+V Versicherung 71 Prozent der befragten Berliner haben Angst vor der Politik von US-Präsident Donald Trump. Mit 47 Prozent hat die Angst vor Naturkatastrophen es in die Top Ten geschafft.



Bild: R+V Versicherung Aufällig ist, dass die Angst im Alter ein Pflegefall zu werden unter den Berlinern im Vergleich zum Vorjahr um elf Prozent (2018: 53 Prozent) gestiegen ist.

Bild: R+V Versicherung Unter den befragten Brandenburgern ist die Angst vor Spannungen durch Zuzug von Ausländern mit 66 Prozent am größten. Vor den Auswirkungen der Politik von US-Präsident Donald Trump haben die Brandenburger mit 56 Prozent im Bundesvergleich am wenigsten Angst.

Bild: R+V Versicherung Im Vergleich zum Vorjahr ist die Angst vor einer Überforderung der Politiker um 25 Prozentpunkte am meisten gestiegen (2018: 66 Prozent).



Brandenburger lassen sich durch Trump nicht schrecken

Die Angst vor der Politik von Donald Trump spielt dagegen in Brandenburg eine untergeordnete Rolle (56 Prozent, Platz fünf). In keiner anderen Region ist dieser Wert niedriger. Zu den Top-Themen in Brandenburg gehören die Spannungen durch den Zuzug von Ausländern und die Angst vor Überforderung der Politiker (beide 66 Prozent). Auffällig ist, dass die Angst vor Überforderung der Politiker im letzten Jahr gar nicht unter den Top-10-Ängsten auftauchte. Nur in Sachsen-Anhalt ist diese Angst ebenso deutlich gestiegen (je plus 25 Prozentpunkte).

Am wenigsten fürchten sich die Brandenburger im Bundesländervergleich vor politischem Extremismus. Nur in Hessen ist der Wert genauso niedrig (je 48 Prozent).

Die Ängste vor einem Anstieg der Arbeitslosigkeit und vor eigener Arbeitslosigkeit haben es in beiden Bundesländern nicht unter die Top-Ten geschafft. Das entspricht auch dem Bundesdurchschnitt: Die Angst vor einem Anstieg der Arbeitslosigkeit belegt Platz 17 mit 29 Prozent) und vor eigener Arbeitslosigkeit belegt Platz 20 mit 25 Prozent.

Infos im Netz die-aengste-der-deutschen.de - Die Ängste der Deutschen 2018

Spitzenreiter der Ängste: Sachsen-Anhalt

Erstmals wurde neben einem Ost-West-Vergleich auch nach Nord-Süd-Unterschieden gesucht. Dabei gelte unter dem Strich, dass der Osten in einzelnen Fragen etwas ängstlicher sei als der Westen und der Süden ängstlicher als der Norden. Spitzenreiter der Ängste unter den Bundesländern ist Sachsen-Anhalt mit durchschnittlich 63 Prozent (plus zehn Prozentpunkte gegenüber 2017). Am deutlichsten zurückgegangen sind die Ängste in Thüringen auf 48 Prozent (minus vier Prozentpunkte). Außerdem gilt laut Studie: Frauen sind etwas ängstlicher als Männer, und ab 20 Jahren wachsen mit zunehmenden Lebensalter die Ängste, so Brigitte Römstedt, Sprecherin der R+V Versicherung. Für die repräsentative Langzeitstudie "Die Ängste der Deutschen" im Auftrag der R+V-Versicherung werden seit 1992 jährlich rund 2.400 Frauen und Männer im Alter ab 14 Jahren befragt. In diesem Jahr wurden die Interviews zwischen Anfang Juni und Mitte Juli geführt.

